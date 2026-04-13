  4. Жозе Моуриньо безжалостно разнес руководство Тоттенхэма
13 апреля 2026, 07:33
Жозе Моуриньо безжалостно разнес руководство Тоттенхэма

Португалец по пунктам указал руководству бывшего клуба на ошибки

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо уверен, что текущие результаты команды – последствия действий руководства клуба.

«Чего вы ожидаете от «Тоттенхэма»? Там увольняют тренеров, которые доходят до финалов, и даже того, кто действительно выиграл европейский трофей. У него никогда не было менталитета большого клуба – просто череда неудачников в обличье победителей.

Нельзя постоянно менять тренеров и волшебным образом обрести стабильность. Уволить парня за несколько дней до самого важного матча в истории, а потом удивляться, когда следующий терпит неудачу? В какой-то момент дело уже не в тренерах, а в токсичной культуре и некомпетентных решениях руководства.

Талант ничего не значит без стержня. У «Тоттенхэма» нет ни того, ни другого», – заявил Моуриньо.

Пять лет назад португальский тренер был уволен из «Тоттенхэма» за несколько дней до финала Кубка лиги против «Манчестер Сити», который был в итоге проигран (0:1). Руководство «шпор» объяснило решение слабыми результатами и выплатило Жозе около 30 млн фунтов неустойки. Моуриньо проработал в «Тоттенхэме» полтора года и впервые в карьере остался без титулов. «Шпоры» назначили третьего наставника по ходу текущего сезона и идут в зоне вылета чемпионата Англии.

