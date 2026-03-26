Жозе Моуриньо выбрал клуб, который будет возглавлять в сезоне 2026/27

26 марта 2026, 19:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо определился с клубом, в котором будет работать в сезоне 2026/27. Об этом сообщил O Jogo.

В услугах опытного специалиста были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и английский «Ньюкасл», однако наставник «орлов» решил остаться в нынешней команде.

Моуриньо и президент «Бенфики» провели разговор, в ходе которого решили продолжить сотрудничество в новом сезоне и обсудили подготовку к кампании 2026/27.

В контракте Жозе с лиссабонским клубом прописан пункт, который позволяет обеим сторонам расторгнуть его в одностороннем порядке, однако президент «Бенфики» полностью доволен работой тренера.

Главная цель для «Особенного» состоит в том, чтобы построить команду, способную бороться за титул чемпиона страны в следующем сезоне, однако и в нынешнем «орлы» имеют шансы занять первое место.

После 27 туров лиссабонский клуб набрал 65 баллов и разместился на третьей позиции, отставая от лидера – «Порту» – на семь пунктов. До завершения сезона командам осталось сыграть по семь игр.

В составе «Бенфики» выступают два футболиста сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Николай Тытюк Источник: O Jogo
