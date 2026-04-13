ФОТО. Звезда футбола «обманул» экс-девушку на миллионы
Йозуа Киммих не доверяет женщинам...
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих оказался в центре громкого личного скандала после расставания со своей девушкой Линой Майер.
Пара разошлась ранее в этом году после появления слухов о ее возможных отношениях с американским телеведущим. Во время их отношений девушка считала, что дорогие автомобили и недвижимость, полностью оплаченные футболистом, были оформлены на ее имя. Однако позже выяснилось, что Киммих заранее переписал все активы на своего сына в качестве меры предосторожности. После разрыва экс-партнерша думала, что получила значительную финансовую выгоду, не подозревая, что юридически имущество ей не принадлежит.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В настоящее время футболист пытается вернуть контроль над активами. Также сообщается, что один из автомобилей – Lamborghini – был поврежден, из-за чего Киммих подал иск на сумму 1,5 миллиона долларов.
Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях и медиа, поскольку речь идет не только о личной жизни футболиста, но и о серьезных финансовых и юридических последствиях этого конфликта.
🚨💣 Joshua Kimmich split from his girlfriend earlier this year after claims emerged that she was in a relationship with an American broadcaster.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 12, 2026
While they were together, she believed the luxury cars and house — which Kimmich fully paid for — were registered in her name.
It… pic.twitter.com/jv2sVuwkjI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
