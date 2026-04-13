Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда футбола «обманул» экс-девушку на миллионы
Другие новости
13 апреля 2026, 02:29 | Обновлено 13 апреля 2026, 02:40
135
0

ФОТО. Звезда футбола «обманул» экс-девушку на миллионы

Йозуа Киммих не доверяет женщинам...

13 апреля 2026, 02:29 | Обновлено 13 апреля 2026, 02:40
135
0
ФОТО. Звезда футбола «обманул» экс-девушку на миллионы
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих оказался в центре громкого личного скандала после расставания со своей девушкой Линой Майер.

Пара разошлась ранее в этом году после появления слухов о ее возможных отношениях с американским телеведущим. Во время их отношений девушка считала, что дорогие автомобили и недвижимость, полностью оплаченные футболистом, были оформлены на ее имя. Однако позже выяснилось, что Киммих заранее переписал все активы на своего сына в качестве меры предосторожности. После разрыва экс-партнерша думала, что получила значительную финансовую выгоду, не подозревая, что юридически имущество ей не принадлежит.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В настоящее время футболист пытается вернуть контроль над активами. Также сообщается, что один из автомобилей – Lamborghini – был поврежден, из-за чего Киммих подал иск на сумму 1,5 миллиона долларов.

Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях и медиа, поскольку речь идет не только о личной жизни футболиста, но и о серьезных финансовых и юридических последствиях этого конфликта.

Максим Лапченко Источник: Topskills Sports UK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем