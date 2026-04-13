ВИДЕО. Матчбол Синнера, вручение трофея и церемония награждения
Итальянец стал чемпионом Мастерса в Монте-Карло
12 апреля состоялся финальный поединок в мужском одиночном разряде на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Вторая ракетка мира Янник Синнер впервые стал чемпионом грунтового Мастерса в Монте-Карло.
Янник обыграл первого номера рейтинга ATP, прошлогоднего чемпиона, испанца Карлоса Алькараса в двух сетах.
После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения игроков. Sport.ua предлагает ознакомиться с видеомоментами матчбола Синнера, вручение трофея и торжественной церемонии.
ВИДЕО. Вручение трофея, церемония награждения и речи игроков
