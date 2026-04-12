Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 23:24 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:26
Защитник Зари рассказал о победе над Эпицентром

У луганчан реализация была лучше

ФК Заря. Игорь Пердута

Один из лидеров «Зари» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать верх в 23 туре УПЛ над «Эпицентром» – 1:0.

«Как для дебютанта класса сильнейших «Эпицентр» произвел хорошее впечатление. Они были мотивированы, неуступчивы и сумели дать бой «Заре». Соперничество шло преимущественно на встречных курсах, но в отличие от оппонента, мы один из своих голевых моментов реализовали.

Обидно, что под занавес матча промахнулись с выгодной позиции и поэтому на последних минутах пришлось поволноваться.

К сожалению, из-за повреждений я во втором тайме не смог помочь «Заре», но надеюсь вернуться в строй к поединку 24 тура с «Динамо», который состоится 17 апреля».

Сейчас команда Виктора Скрипника занимает восьмое место в чемпионате, набрав 32 очка.

Ранее тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги матча с «Эпицентром» в 23-м туре УПЛ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Эпицентр Каменец-Подольский Заря - Эпицентр Игорь Пердута инсайд
Андрей Писаренко
