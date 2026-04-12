12 апреля 2026, 23:04 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:05
Бернарду Силва установил рекорд по матчам в АПЛ среди португальцев

Вспомним топ-15 представителей Португалии с самым большим количеством матчей в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Бернарду Силва стал рекордсменом среди португальских футболистов по количеству сыгранных матчей в АПЛ.

Матч 32-го тура Премьер-лиги сезона 2025/26 против Челси стал 297-м для полузащитника Манчестер Сити.

297 матчей Бернарда Силвы стали превращением уже предварительного достижения Луиша Боа Морте, в свое время сыгравшего 296 поединков в АПЛ в составе четырех команд лиги.

Топ-15 португальских футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 297 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  • 296 – Луиш Боа Морте (Арсенал, Саутгемптон, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед)
  • 236 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 223 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 190 – Диогу Жота (Вулверхэмптон, Ливерпуль)
  • 178 – Жозе Фонте (Саутгемптон, Вест Хэм Юнайтед)
  • 177 – Рубен Невеш (Вулверхэмптон)
  • 176 – Педру Нету (Вулверхэмптон, Челси)
  • 175 – Жоау Моутинью (Вулверхэмптон)
  • 169 – Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • 168 – Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
  • 167 – Седрик Соареш (Саутгемптон, Арсенал, Фулхэм)
  • 165 – Нельсон Семедо (Вулверхэмптон)
  • 157 – Хосе Са (Вулверхэмптон)
  • 147 – Нани (Манчестер Юнайтед)
14 матчей без побед в АПЛ. Тоттенхэм может повторить судьбу трех команд
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Уважайте Арсенал, это выдающаяся команда»
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12 апреля 2026, 09:23 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»

Боксер – об Александре Усике

Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
Теннис | 12 апреля 2026, 16:05 9
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура

В финале квалификации турнира WTA 250 Вероника выбила Доминику Салкову

Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Футбол | 12.04.2026, 12:12
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Футбол | 12.04.2026, 16:12
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Футбол | 12.04.2026, 22:22
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Популярные новости
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 6
Баскетбол
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
11.04.2026, 08:39 8
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
