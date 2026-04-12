Англия12 апреля 2026, 23:04 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:05
Бернарду Силва установил рекорд по матчам в АПЛ среди португальцев
Вспомним топ-15 представителей Португалии с самым большим количеством матчей в Премьер-лиге
Бернарду Силва стал рекордсменом среди португальских футболистов по количеству сыгранных матчей в АПЛ.
Матч 32-го тура Премьер-лиги сезона 2025/26 против Челси стал 297-м для полузащитника Манчестер Сити.
297 матчей Бернарда Силвы стали превращением уже предварительного достижения Луиша Боа Морте, в свое время сыгравшего 296 поединков в АПЛ в составе четырех команд лиги.
Топ-15 португальских футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 297 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- 296 – Луиш Боа Морте (Арсенал, Саутгемптон, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед)
- 236 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- 223 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 190 – Диогу Жота (Вулверхэмптон, Ливерпуль)
- 178 – Жозе Фонте (Саутгемптон, Вест Хэм Юнайтед)
- 177 – Рубен Невеш (Вулверхэмптон)
- 176 – Педру Нету (Вулверхэмптон, Челси)
- 175 – Жоау Моутинью (Вулверхэмптон)
- 169 – Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- 168 – Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
- 167 – Седрик Соареш (Саутгемптон, Арсенал, Фулхэм)
- 165 – Нельсон Семедо (Вулверхэмптон)
- 157 – Хосе Са (Вулверхэмптон)
- 147 – Нани (Манчестер Юнайтед)
