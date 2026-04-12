В ЛНЗ рассказали о возможности реконструкции стадиона в Черкассах

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о состоянии инфраструктуры в Черкассах и возможности реконструкции стадиона.

– Дай Бог, когда-нибудь приедут в наш город еврокубки. Готовы ли Черкассы?

– Нет.

– Что для этого нужно?

– Еврокубки – это не только футбольное поле и футбольный клуб. Еврокубки – это и то, что находится вне футбола. Это отель уровня 4–5 звезд с определенными требованиями, это аэропорт или аэропорт поблизости – здесь мы можем говорить о Борисполе. Плюс стандарты самого стадиона.

Стадион у нас – это коммунальное учреждение, мы арендуем его на каждый матч отдельно. Стадион является собственностью города, поэтому мы не можем сильно его модернизировать, не можем говорить о больших глобальных изменениях.

Я читаю все комментарии болельщиков, я знаю каждый комментарий в каждой соцсети. И я знаю, что многие болельщики жалуются на то, что кресла старые или какие-то поврежденные, что нет, условно, крыши на стадионе, что стадион имеет только два входа и сложно зайти такому количеству людей. Мы все это читаем, но не имеем влияния на это.

Мы сделали футбольное поле, потому что решили, что так для нас будет лучше. Мы должны играть в УПЛ, мы понимали, что если не сделаем поле, стадион не допустят. Мы сделали свет, сделали раздевалку для нашей команды. Чтобы изменить, например, сиденья на стадионе – мы по сути не имеем на это влияния.

– Дай Бог, закончится война и вы будете в еврокубках. Можем ли мы рассчитывать на все эти действия, которые приведут к тому, что здесь будет европейская команда?

– Это будет зависеть от сотрудничества с городом. Скажу как есть: чтобы заменить кресла на Центральном стадионе, нужно инвестировать около 14 млн гривен. Реконструируешь ступени, реконструируешь ту насадку, куда крепится кресло – это 14 млн гривен.

Мы не можем делать больших реконструкций, потому что стадион не является нашей собственностью. Если бы, например, футбольный клуб условно имел стадион в аренде на 50 лет и полностью занимался Центральным стадионом – тогда можно было бы думать о модернизации, потому что ты понимаешь, что 50 лет – это очень большой срок, ты можешь развивать его, делать лучше.

На данный момент мы арендуем стадион от матча к матчу. Многие люди говорили, что на Центральном стадионе нет подогрева. Центральный стадион и город сделали подогрев. Они тоже многое делают.

– То есть между ЛНЗ и городской радой Черкасс есть определенное сотрудничество?

– Есть, конечно. Просто мы должны понимать, что сейчас в стране идет война. Никто не будет выделять огромные средства именно на Центральный стадион, потому что сейчас есть куда направлять деньги.

Есть сотрудничество с городской радой, с коммунальным учреждением «Центральный стадион». Мы общаемся, мы делаем все для того, чтобы было комфортно болельщику, но на некоторые вещи мы не имеем влияния.