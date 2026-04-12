Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В ЛНЗ рассказали о возможности реконструкции стадиона в Черкассах
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 23:12 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:13
В ЛНЗ рассказали о возможности реконструкции стадиона в Черкассах

Василий Каюк назвал стоимость замены сидений

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о состоянии инфраструктуры в Черкассах и возможности реконструкции стадиона.

– Дай Бог, когда-нибудь приедут в наш город еврокубки. Готовы ли Черкассы?

– Нет.

– Что для этого нужно?

– Еврокубки – это не только футбольное поле и футбольный клуб. Еврокубки – это и то, что находится вне футбола. Это отель уровня 4–5 звезд с определенными требованиями, это аэропорт или аэропорт поблизости – здесь мы можем говорить о Борисполе. Плюс стандарты самого стадиона.

Стадион у нас – это коммунальное учреждение, мы арендуем его на каждый матч отдельно. Стадион является собственностью города, поэтому мы не можем сильно его модернизировать, не можем говорить о больших глобальных изменениях.

Я читаю все комментарии болельщиков, я знаю каждый комментарий в каждой соцсети. И я знаю, что многие болельщики жалуются на то, что кресла старые или какие-то поврежденные, что нет, условно, крыши на стадионе, что стадион имеет только два входа и сложно зайти такому количеству людей. Мы все это читаем, но не имеем влияния на это.

Мы сделали футбольное поле, потому что решили, что так для нас будет лучше. Мы должны играть в УПЛ, мы понимали, что если не сделаем поле, стадион не допустят. Мы сделали свет, сделали раздевалку для нашей команды. Чтобы изменить, например, сиденья на стадионе – мы по сути не имеем на это влияния.

– Дай Бог, закончится война и вы будете в еврокубках. Можем ли мы рассчитывать на все эти действия, которые приведут к тому, что здесь будет европейская команда?

– Это будет зависеть от сотрудничества с городом. Скажу как есть: чтобы заменить кресла на Центральном стадионе, нужно инвестировать около 14 млн гривен. Реконструируешь ступени, реконструируешь ту насадку, куда крепится кресло – это 14 млн гривен.

Мы не можем делать больших реконструкций, потому что стадион не является нашей собственностью. Если бы, например, футбольный клуб условно имел стадион в аренде на 50 лет и полностью занимался Центральным стадионом – тогда можно было бы думать о модернизации, потому что ты понимаешь, что 50 лет – это очень большой срок, ты можешь развивать его, делать лучше.

На данный момент мы арендуем стадион от матча к матчу. Многие люди говорили, что на Центральном стадионе нет подогрева. Центральный стадион и город сделали подогрев. Они тоже многое делают.

– То есть между ЛНЗ и городской радой Черкасс есть определенное сотрудничество?

– Есть, конечно. Просто мы должны понимать, что сейчас в стране идет война. Никто не будет выделять огромные средства именно на Центральный стадион, потому что сейчас есть куда направлять деньги.

Есть сотрудничество с городской радой, с коммунальным учреждением «Центральный стадион». Мы общаемся, мы делаем все для того, чтобы было комфортно болельщику, но на некоторые вещи мы не имеем влияния.

По теме:
Андрей КИТЕЛА: «Я думаю, что ничья – положительный результат»
ФОТО. Как украинские клубы поздравляли фанов с Пасхой
Экс-форвард сборной Украины: «Проспер Оба может забить гол в ворота ЛНЗ»
Василий Каюк ЛНЗ Черкассы инфраструктура Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: 18000.com.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12 апреля 2026, 05:35 17
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925

Недоволен реализацией моментов

Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12 апреля 2026, 09:23 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»

Боксер – об Александре Усике

Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Футбол | 12.04.2026, 14:54
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11.04.2026, 23:10
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Футбол | 12.04.2026, 22:19
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 438
Футбол
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
11.04.2026, 04:35 14
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем