Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Для ЛНЗ главное будет завершить сезон с медалями»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий не уверен, что игроки ЛНЗ справятся с психологическим давлением в золотой гонке.

«Как бы ни завершилась игра в Черкассах, я так думаю, что для ЛНЗ самое главное будет завершить сезон с медалями. Понятно, что не все равно какими – золото от бронзы отличается существенно – и говорить, что, мол, вот проиграют «Шахтеру» и о чемпионстве можно забыть, я бы не стал. Сейчас давление на команду Пономарева идет безумное, и в таком статусе, претендента на золото, она находится впервые. Сложно, очень сложно выдержать психологическую нагрузку. Справится ли, не могу ответить однозначно, но точно знаю, что ребята Пономарева будут бороться до последнего тура.

Уверен, что игра будет интересной, но не уверен, что очень результативной. Вряд ли мы увидим много голов. Единственное, опять же, уверен, повторения результата первого круга (4:1 в пользу ЛНЗ), такого количества голов, не будет точно», – заявил Федецкий.

ЛНЗ и «Шахтер» сыграют в понедельник, начало в 13:00.