12 апреля 2026, 22:05 | Обновлено 12 апреля 2026, 22:06
Федецкий: У Шахтера были проблемы после еврокубков, это шанс для ЛНЗ

Артем Федецкий считает, что для ЛНЗ главное – не проиграть «Шахтеру»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий разобрал сильные и слабые стороны ЛНЗ и «Шахтера» перед главным матчем тура в УПЛ.

«Шахтер» – более опытная команда, чем ЛНЗ, а в таких лобовых, принципиальных матчах именно этот аспект часто играет решающую роль. Поэтому, по моему мнению, фаворитами все же являются «горняки». Но я бы не сказал, что игра в Черкассах решающая в борьбе за золотые награды в УПЛ – в календаре еще хватает хороших матчей, где и ЛНЗ, и «Шахтер» могут потерять очки. Однако, понимая, что у «горняков» еще есть игра в запасе, потенциально плюс три очка, то для черкасской команды завтра главное не проиграть. Отыграть минус шесть у «Шахтера» будет очень сложно.

На руку ЛНЗ может сыграть тот факт, что только в четверг «Шахтер» играл в Лиге конференций с АЗ (3:0). Да, победили, эмоции хорошие, на психологическом подъеме команда, но ребята Турана будут уставшими от перелетов-переездов и матча через три дня на четвертый. Зная Виталия Юрьевича [Пономарева], я уверен, что к игре с «Шахтером» он готовился очень скрупулезно, разобрал «горняков», указал своим подопечным и на слабые стороны соперника, и на сильные. У «Шахтера» уже были проблемы на внутренней арене после еврокубков, ЛНЗ может этим воспользоваться. Мне очень нравится команда Пономарева своей дисциплиной. Не припомню ни одного матча за весь чемпионат, в котором бы ЛНЗ развалился по ходу игры. Разве что с «Полесьем», но там нужно глубоко анализировать, чтобы понять все моменты…».

Матч ЛНЗ – «Шахтер» пройдет в понедельник и начнется в 13:00.

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «На сегодняшний день это самая сильная команда чемпионата»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Олег Дулуб: 3 причины, почему ЛНЗ обыграет Шахтер
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Футбол | 12 апреля 2026, 18:02 7
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма

Матч против Сандерленда завершился со счетом 0:1

Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11 апреля 2026, 23:10 1
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами

Чиновник анонсировал грандиозный поединок

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12.04.2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
Футбол | 12.04.2026, 21:49
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»
Популярные новости
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
11.04.2026, 04:35 14
Футбол
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
