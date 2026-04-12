Федецкий: У Шахтера были проблемы после еврокубков, это шанс для ЛНЗ

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий разобрал сильные и слабые стороны ЛНЗ и «Шахтера» перед главным матчем тура в УПЛ.

«Шахтер» – более опытная команда, чем ЛНЗ, а в таких лобовых, принципиальных матчах именно этот аспект часто играет решающую роль. Поэтому, по моему мнению, фаворитами все же являются «горняки». Но я бы не сказал, что игра в Черкассах решающая в борьбе за золотые награды в УПЛ – в календаре еще хватает хороших матчей, где и ЛНЗ, и «Шахтер» могут потерять очки. Однако, понимая, что у «горняков» еще есть игра в запасе, потенциально плюс три очка, то для черкасской команды завтра главное не проиграть. Отыграть минус шесть у «Шахтера» будет очень сложно.

На руку ЛНЗ может сыграть тот факт, что только в четверг «Шахтер» играл в Лиге конференций с АЗ (3:0). Да, победили, эмоции хорошие, на психологическом подъеме команда, но ребята Турана будут уставшими от перелетов-переездов и матча через три дня на четвертый. Зная Виталия Юрьевича [Пономарева], я уверен, что к игре с «Шахтером» он готовился очень скрупулезно, разобрал «горняков», указал своим подопечным и на слабые стороны соперника, и на сильные. У «Шахтера» уже были проблемы на внутренней арене после еврокубков, ЛНЗ может этим воспользоваться. Мне очень нравится команда Пономарева своей дисциплиной. Не припомню ни одного матча за весь чемпионат, в котором бы ЛНЗ развалился по ходу игры. Разве что с «Полесьем», но там нужно глубоко анализировать, чтобы понять все моменты…».

Матч ЛНЗ – «Шахтер» пройдет в понедельник и начнется в 13:00.