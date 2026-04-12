Ла Лига. Вильярреал закрепляется в топ-3, разгромные победы аутсайдеров
Яркий игровой день в чемпионате Испании
12 апреля в рамках 31-го тура Ла Лиги состоялось четыре матча.
«Осасуна» и «Бетис» обменялись голами в первом тайме и завершили матч вничью со счетом 1:1. Открыл счет на седьмой минуте Эззальзули, а за хозяев на 40-й реализовал пенальти Будимир.
После этой ничьей «Осасуна» занимает девятое место в таблице, имея в активе 39 очков. У «Бетиса» 46 баллов и пятая строчка.
«Мальорка» в домашнем матче неожиданно разгромила «Райо Вальекано». Дублем в составе хозяев в первом тайме отметился Мурики, а после перерыва финальный счет установил Виргили – 3:0.
Благодаря этой победе «Мальорка» с 34 очками в активе занимает 15-е место, оторвавшись на два очка от зоны вылета. «Райо Вальекано» сейчас на 13-й строчке с 35 баллами.
«Сельта» дома пропустила быстрый гол от «Овьедо» – отличился Рейна. В конце тайма и на старте второго гости забили еще дважды – дубль оформил Винас – 3:0.
«Овьедо» после победы покинул последнюю строчку таблицы, поднявшись на предпоследнее место с 27 очками. «Сельта» же сейчас на шестой строчке с 44 баллами.
«Атлетик» в первом тайме дважды пропустил от «Вильярреала» – голы на свой счет записали Кардона и Гонсалес. Во второй половине команда из Бильбао много атаковала и отыграла один гол усилиями Гурусеты на 84-й минуте. Однако за оставшееся время спастись не смогла – 1:2.
После этой победы «Вильярреал» имеет 61 очко и занимает третье место в таблице. В свою очередь «Атлетик» с 38 баллами в активе находится на 11-й строчке.
Ла Лига. 31-й тур, 12 апреля
Осасуна – Бетис – 1:1
Голы: Будимир, 40 (пен) – Эззалзули, 7
Мальорка – Райо Вальекано – 3:0
Голы: Мурики, 36, 40, Виргили, 65
Сельта – Овьедо – 0:3
Голы: Рейна, 4, Винас, 45, 57
Атлетик – Вильярреал – 1:2
Голы: Гурусета, 84 – Кардона, 26, Гонсалес, 45+5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Колос задал несколько вопросов по арбитражу
«Горожане» обратились в УАФ