Ла Лига. Вильярреал закрепляется в топ-3, разгромные победы аутсайдеров

12 апреля в рамках 31-го тура Ла Лиги состоялось четыре матча.

«Осасуна» и «Бетис» обменялись голами в первом тайме и завершили матч вничью со счетом 1:1. Открыл счет на седьмой минуте Эззальзули, а за хозяев на 40-й реализовал пенальти Будимир.

После этой ничьей «Осасуна» занимает девятое место в таблице, имея в активе 39 очков. У «Бетиса» 46 баллов и пятая строчка.

«Мальорка» в домашнем матче неожиданно разгромила «Райо Вальекано». Дублем в составе хозяев в первом тайме отметился Мурики, а после перерыва финальный счет установил Виргили – 3:0.

Благодаря этой победе «Мальорка» с 34 очками в активе занимает 15-е место, оторвавшись на два очка от зоны вылета. «Райо Вальекано» сейчас на 13-й строчке с 35 баллами.

«Сельта» дома пропустила быстрый гол от «Овьедо» – отличился Рейна. В конце тайма и на старте второго гости забили еще дважды – дубль оформил Винас – 3:0.

«Овьедо» после победы покинул последнюю строчку таблицы, поднявшись на предпоследнее место с 27 очками. «Сельта» же сейчас на шестой строчке с 44 баллами.

«Атлетик» в первом тайме дважды пропустил от «Вильярреала» – голы на свой счет записали Кардона и Гонсалес. Во второй половине команда из Бильбао много атаковала и отыграла один гол усилиями Гурусеты на 84-й минуте. Однако за оставшееся время спастись не смогла – 1:2.

После этой победы «Вильярреал» имеет 61 очко и занимает третье место в таблице. В свою очередь «Атлетик» с 38 баллами в активе находится на 11-й строчке.

Ла Лига. 31-й тур, 12 апреля

Осасуна – Бетис – 1:1

Голы: Будимир, 40 (пен) – Эззалзули, 7

Мальорка – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Мурики, 36, 40, Виргили, 65

Сельта – Овьедо – 0:3

Голы: Рейна, 4, Винас, 45, 57

Атлетик – Вильярреал – 1:2

Голы: Гурусета, 84 – Кардона, 26, Гонсалес, 45+5