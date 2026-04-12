РОСЕНЬОР: «Нужно выигрывать такие матчи, именно поэтому я пришел в Челси»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (0:3).

«Мы должны помнить, что играем против команды, которая борется за титул. Нам нужно выигрывать такие матчи. Именно поэтому я пришел в этот клуб. Первый гол было сложно отразить. Второй гол – ошибка на краю штрафной. Третий – промах.

Офсайд Кукурельи – это не оправдание для второго тайма, но если бы мы забили, мы бы, наверное, вышли вперед, но нам нужно быть более стойкими к неудачам. Мы должны оставаться в игре. Мы играли против очень хорошей команды.

Насколько сильно отсутствие Энцо Фернандеса сказалось на команде? Любая команда будет скучать по Энцо Фернандесу. Я, при поддержке руководства, принял решение, рассчитанное на долгосрочную перспективу клуба. Ничего личного с Энцо. Он вернется в команду, он – первоклассный игрок и отличный парень».

«Челси» уступил в третьем матче подряд и идет на шестом месте в таблице.