Гранд АПЛ летом собирается сменить тренера

Лондонский «Челси» ближайшим летом могут ожидать серьезные изменения. об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, часть руководства гранда Английской Премьер-лиги приняла решение о том, что клубу нужно изменения направления развития. Уже начат поиск нового тренера на место Лиама Росеньора.

«Челси» с 48 набранными пунктами занимает шестое место турнирной таблицы чемпионата Англии. Из Лиги чемпионов «синие» уже вылетели, уступив «ПСЖ» в 1/8 финала.

