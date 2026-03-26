  4. Гранд АПЛ летом собирается сменить тренера
26 марта 2026, 23:26 | Обновлено 26 марта 2026, 23:40
Гранд АПЛ летом собирается сменить тренера

Изменения ожидаются у «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Лондонский «Челси» ближайшим летом могут ожидать серьезные изменения. об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, часть руководства гранда Английской Премьер-лиги приняла решение о том, что клубу нужно изменения направления развития. Уже начат поиск нового тренера на место Лиама Росеньора.

«Челси» с 48 набранными пунктами занимает шестое место турнирной таблицы чемпионата Англии. Из Лиги чемпионов «синие» уже вылетели, уступив «ПСЖ» в 1/8 финала.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может провернуть супертрансфер.

Ливерпуль нашел нового тренера. Решение принято
Эвертон собирается подать иск против АПЛ
Кейн на протяжении уже 6 сезонов показывает сумасшедшую результативность
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 9
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва
Футбол | 26 марта 2026, 22:09 0
Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва
Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва

Тренер выделил Матвея Пономаренко

Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26.03.2026, 08:01
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Биатлон | 26.03.2026, 19:35
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Serhii P.
Клоуни, взяли якогось ноунейма тренером, а тепер незадоволені результатами команди 
Популярные новости
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
