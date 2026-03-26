Англия26 марта 2026, 23:26 | Обновлено 26 марта 2026, 23:40
Гранд АПЛ летом собирается сменить тренера
Изменения ожидаются у «Челси»
Лондонский «Челси» ближайшим летом могут ожидать серьезные изменения. об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, часть руководства гранда Английской Премьер-лиги приняла решение о том, что клубу нужно изменения направления развития. Уже начат поиск нового тренера на место Лиама Росеньора.
«Челси» с 48 набранными пунктами занимает шестое место турнирной таблицы чемпионата Англии. Из Лиги чемпионов «синие» уже вылетели, уступив «ПСЖ» в 1/8 финала.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» может провернуть супертрансфер.
Комментарии 1
Клоуни, взяли якогось ноунейма тренером, а тепер незадоволені результатами команди
