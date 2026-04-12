Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 20:59 | Обновлено 12 апреля 2026, 21:02
94
Президент клуба УПЛ: «К сожалению, футбол – это про голы»

Роман Солодаренко не имеет претензий к команде после поражения от «Кривбасса»

ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко поделился эмоциями от матча 23-го тура УПЛ с «Кривбассом» – 1:2.

«Очень интересная, содержательная, насыщенная игра была. К сожалению, результат не в нашу пользу, но то, что ребята сделали, как они старались, сколько усилий приложили – им можно только поаплодировать и поблагодарить.

К сожалению, футбол – это не всегда про то, кто больше владел инициативой, кто нанес больше ударов или больше раз попадал в офсайд. К сожалению, футбол – это про голы. Сегодня «Кудровка» забила один, а «Кривбасс» – два. К сожалению, мы уступили.

Я зашел в раздевалку к ребятам и сказал, что у нас еще есть матчи, в которых нужно брать очки. Каждый зачетный балл сейчас очень важен, но не нужно посыпать голову пеплом. Команда показывает качественный, приличный футбол.

То, что пока нет результата, – я уверен, он придет. В матчах, которые остались, мы наберем необходимое количество баллов, чтобы остаться в Премьер-лиге».

Ранее Василий Баранов прокомментировал результат матча с «Кривбассом».

Роман Солодаренко Кудровка Кудровка - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Кудровка
