Президент клуба УПЛ: «К сожалению, футбол – это про голы»
Роман Солодаренко не имеет претензий к команде после поражения от «Кривбасса»
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко поделился эмоциями от матча 23-го тура УПЛ с «Кривбассом» – 1:2.
«Очень интересная, содержательная, насыщенная игра была. К сожалению, результат не в нашу пользу, но то, что ребята сделали, как они старались, сколько усилий приложили – им можно только поаплодировать и поблагодарить.
К сожалению, футбол – это не всегда про то, кто больше владел инициативой, кто нанес больше ударов или больше раз попадал в офсайд. К сожалению, футбол – это про голы. Сегодня «Кудровка» забила один, а «Кривбасс» – два. К сожалению, мы уступили.
Я зашел в раздевалку к ребятам и сказал, что у нас еще есть матчи, в которых нужно брать очки. Каждый зачетный балл сейчас очень важен, но не нужно посыпать голову пеплом. Команда показывает качественный, приличный футбол.
То, что пока нет результата, – я уверен, он придет. В матчах, которые остались, мы наберем необходимое количество баллов, чтобы остаться в Премьер-лиге».
Ранее Василий Баранов прокомментировал результат матча с «Кривбассом».
«Арсенал» летит в пике и может остаться без трофеев
Команды выдали яркий и эмоциональный футбол