Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кудровки взял вину за поражение Кривбассу: «Счет не по игре»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 19:17 | Обновлено 12 апреля 2026, 19:24
112
0

Тренер Кудровки взял вину за поражение Кривбассу: «Счет не по игре»

Василий Баранов ожидал положительного результата в матче

112
НК Верес. Василий Баранов

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал результат матча с «Кривбассом» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги. Подопечные Василия имели шанс сыграть вничью с соперником, но в концовке пропустили решающий мяч – 1:2.

– Василий Анатольевич, была вера в то, что команда может победить?

– Конечно, установка была такая, что нам нужно набирать очки. В идеале – три балла. Поэтому мы настраивали ребят на атакующую игру, чтобы искать счастье у чужих ворот и как можно меньше позволять моментов у наших ворот. Не удалось реализовать то количество моментов, которое мы создали (а их было очень много). Нужно забивать на один мяч больше, чем соперник.

К сожалению, пропустили первый гол после ошибки – необязательный, досадная ошибка. Мы контролировали игру, создавали моменты, и, на мой взгляд, у нас было больше голевых эпизодов. Команда соперника больше играла на контратаках, они забили гол, и им стало легче, но моменты у них тоже были, признаю. Однако считаю, что счет не по игре.

Я беру на себя ответственность в том смысле, что при счете 1:1 я кричал ребятам, потому что чувствовал, что они не хотят закрываться и удерживать одно очко. Нам нужно было больше, и мы хотели, создавали моменты… Но сегодня удача была не на нашей стороне.

По теме:
ШИЩЕНКО: «Нам осталось набрать четыре очка»
Тренер Эвертона расхвалил команду за самоотдачу в боевом матче АПЛ
Виктория – Ворскла – 1:0. Забили с пенальти. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Кривбасс Василий Баранов пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Бокс | 12 апреля 2026, 01:00 43
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова

Бывший чемпион мира успешно возобновил карьеру после поражения от украинца Александра Усика

Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
Теннис | 12 апреля 2026, 16:05 7
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура

В финале квалификации турнира WTA 250 Вероника выбила Доминику Салкову

Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Футбол | 12.04.2026, 18:47
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12.04.2026, 09:44
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
11.04.2026, 04:35 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 54
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем