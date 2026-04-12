Тренер Кудровки взял вину за поражение Кривбассу: «Счет не по игре»

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал результат матча с «Кривбассом» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги. Подопечные Василия имели шанс сыграть вничью с соперником, но в концовке пропустили решающий мяч – 1:2.

– Василий Анатольевич, была вера в то, что команда может победить?

– Конечно, установка была такая, что нам нужно набирать очки. В идеале – три балла. Поэтому мы настраивали ребят на атакующую игру, чтобы искать счастье у чужих ворот и как можно меньше позволять моментов у наших ворот. Не удалось реализовать то количество моментов, которое мы создали (а их было очень много). Нужно забивать на один мяч больше, чем соперник.

К сожалению, пропустили первый гол после ошибки – необязательный, досадная ошибка. Мы контролировали игру, создавали моменты, и, на мой взгляд, у нас было больше голевых эпизодов. Команда соперника больше играла на контратаках, они забили гол, и им стало легче, но моменты у них тоже были, признаю. Однако считаю, что счет не по игре.

Я беру на себя ответственность в том смысле, что при счете 1:1 я кричал ребятам, потому что чувствовал, что они не хотят закрываться и удерживать одно очко. Нам нужно было больше, и мы хотели, создавали моменты… Но сегодня удача была не на нашей стороне.