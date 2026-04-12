Лига 1. Лилль в большинстве разгромил Тулузу, ничья Ниццы и Гавра

11 апреля в рамках 29-го тура Лиги 1 состоялись матчи между «Ниццей» и «Гавром», а также «Тулузой» и «Лиллем».

В матче борцов за выживание «Гавр» минимально выиграл первый тайм благодаря голу Саматты, а на старте второй половины матча Абди сравнял счет и установил окончательный результат встречи – 1:1.

После этой ничьей «Ницца» имеет 28 очков, а «Гавр» – 29, благодаря чему эти команды занимают 15-е и 14-е места соответственно в таблице.

«Лилль» открыл счет в игре с «Тулузой» на 23-й минуте усилиями Менье и минимально выиграл первый тайм. На старте второго прямую красную карточку получил Маккензи, после чего «доги» забили еще три гола. С игры отличились Перро и Фернандес-Пардо, а Жиру реализовал пенальти.

Благодаря этой победе «Лилль» с 53 очками в активе поднялся на третье место в турнирной таблице. «Тулуза» остается на 10-й строчке с 37 баллами.

Лига 1. 29-й тур, 12 апреля

Ницца – Гавр – 1:1

Голы: Абди, 59 – Саматта, 41

Тулуза – Лилль – 0:4

Голы: Менье, 23, Перро, 50, Фернандес-Пардо, 55, Жиру, 88 (пен)

Удаление: Маккензи, 48