Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо проигнорировал Судакова при выборе состава Бенфики на матч лиги
Португалия
12 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 12 апреля 2026, 19:34
152
0

«Орлы» озвучили стартовую одиннадцатку на поединок против «Насьоналя»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный тренер Жозе Моуринью определился со стартовым составом «Бенфики» на матч против «Насьонала» в 29-м туре чемпионата Португалии.

Поединок национальной лиги примет арена «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

При выборе состава Жозе проигнорировал Георгия Судакова, который начнет матч на скамейке запасных.

В то же время в стартовый состав хозяев попал другой украинец – Анатолий Трубин.

Матч чемпионата Португалии начнется в 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Бенфика» – «Насьонал»

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Насьонал Фуншал стартовые составы Жозе Моуриньо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем