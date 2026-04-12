Моуриньо проигнорировал Судакова при выборе состава Бенфики на матч лиги

Известный тренер Жозе Моуринью определился со стартовым составом «Бенфики» на матч против «Насьонала» в 29-м туре чемпионата Португалии.

Поединок национальной лиги примет арена «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

При выборе состава Жозе проигнорировал Георгия Судакова, который начнет матч на скамейке запасных.

В то же время в стартовый состав хозяев попал другой украинец – Анатолий Трубин.

Матч чемпионата Португалии начнется в 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Бенфика» – «Насьонал»