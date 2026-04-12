Португалия12 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 12 апреля 2026, 19:34
152
0
Моуриньо проигнорировал Судакова при выборе состава Бенфики на матч лиги
«Орлы» озвучили стартовую одиннадцатку на поединок против «Насьоналя»
Известный тренер Жозе Моуринью определился со стартовым составом «Бенфики» на матч против «Насьонала» в 29-м туре чемпионата Португалии.
Поединок национальной лиги примет арена «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
При выборе состава Жозе проигнорировал Георгия Судакова, который начнет матч на скамейке запасных.
В то же время в стартовый состав хозяев попал другой украинец – Анатолий Трубин.
Матч чемпионата Португалии начнется в 20:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Бенфика» – «Насьонал»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 апреля 2026, 14:54 6
Команды выдали яркий и эмоциональный футбол
Бокс | 12 апреля 2026, 11:11 1
Александр поделился эмоциями после боя
Футбол | 12.04.2026, 19:01
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Комментарии 0
Популярные новости
11.04.2026, 15:21 3
11.04.2026, 01:33 5
10.04.2026, 19:57 8
11.04.2026, 04:35 14
12.04.2026, 08:23 54
11.04.2026, 01:42 2
11.04.2026, 17:30 435