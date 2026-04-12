Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан Тоттенхэма покинул стадион в слезах. У шпор все валится
12 апреля 2026, 18:23
Капитан Тоттенхэма покинул стадион в слезах. У шпор все валится

Кристиан Ромеро получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби принял команду у зоны вылета 13 дней назад. Несмотря на обилие времени на подготовку к календарному матчу Премьер-лиги с «Сандерлендом», «шпоры» его проиграли со счетом 0:1. На 61-й минуте забил Норди Мукиэле благодаря случайности – после рикошета от защитника мяч полетел в другой угол ворот.

Невезения лондонской команды на этом не закончились. Несколько минут спустя получил травму капитан команды Кристиан Ромеро, он покидал поле со слезами на глазах.

Больше «Тоттенхэма» в этом сезоне проиграли только «Вулверхэмптон» и «Бёрнли», которые обречены на вылет. Новая команда Де Дзерби в зоне вылета с отставанием в два очка от спасительного 17-го места.

Руслан Полищук Sport.ua
