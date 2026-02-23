ПСЖ готовит Забарному неприятный сюрприз. Будет громкий трансфер

«ПСЖ» планирует серьезно усилить оборону и нацелился на защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

Парижане активно работают над возможным трансфером аргентинца и готовят официальное предложение, которое намерены подать летом.

В клубе рассматривают Ромеро как ключевое усиление защитной линии перед стартом нового сезона.

В сезоне-2024/25 Ромеро помог «Тоттенхэму» выиграть Лигу конференций, в частности забил решающий мяч в финале против «Манчестер Юнайтед».

В случае перехода аргентинец может стать прямым конкурентом Ильи Забарного за место в основе парижан.