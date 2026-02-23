Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ готовит Забарному неприятный сюрприз. Будет громкий трансфер
Франция
23 февраля 2026, 03:32 |
1427
0

ПСЖ готовит Забарному неприятный сюрприз. Будет громкий трансфер

В клуб может приехать Кристиан Ромеро

23 февраля 2026, 03:32 |
1427
0
ПСЖ готовит Забарному неприятный сюрприз. Будет громкий трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

«ПСЖ» планирует серьезно усилить оборону и нацелился на защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

Парижане активно работают над возможным трансфером аргентинца и готовят официальное предложение, которое намерены подать летом.

В клубе рассматривают Ромеро как ключевое усиление защитной линии перед стартом нового сезона.

В сезоне-2024/25 Ромеро помог «Тоттенхэму» выиграть Лигу конференций, в частности забил решающий мяч в финале против «Манчестер Юнайтед».

В случае перехода аргентинец может стать прямым конкурентом Ильи Забарного за место в основе парижан.

По теме:
150 млн от Реала – мало? ПСЖ готовит новый контракт для звезды
Впервые за 91 год: Арсенал дважды разгромил Тоттенхэм в сезоне
Звездная болезнь или подлость? Экс-вратарь Меца рассказал о Мбаппе
Кристиан Ромеро трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ ПСЖ Тоттенхэм Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Футбол | 22 февраля 2026, 10:05 1
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения

Мадридцы проиграли «Осасуне»

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Футбол | 22 февраля 2026, 17:47 0
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо

Лидерство удерживает черкасский ЛНЗ, имея столько же очков, как у горняков

Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Олимпийские игры | 22.02.2026, 22:02
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футбол | 22.02.2026, 08:48
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Футбол | 23.02.2026, 05:20
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Вирц вылетел: Слот раскрыл правду о состоянии звезды Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
21.02.2026, 03:02 11
Футбол
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
Динамо столкнулось с проблемами после матча с Рухом. Будут важные изменения
21.02.2026, 12:41 18
Футбол
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 17
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
21.02.2026, 23:10 1
Теннис
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
22.02.2026, 18:05 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем