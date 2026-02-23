ПСЖ готовит Забарному неприятный сюрприз. Будет громкий трансфер
В клуб может приехать Кристиан Ромеро
«ПСЖ» планирует серьезно усилить оборону и нацелился на защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.
Парижане активно работают над возможным трансфером аргентинца и готовят официальное предложение, которое намерены подать летом.
В клубе рассматривают Ромеро как ключевое усиление защитной линии перед стартом нового сезона.
В сезоне-2024/25 Ромеро помог «Тоттенхэму» выиграть Лигу конференций, в частности забил решающий мяч в финале против «Манчестер Юнайтед».
В случае перехода аргентинец может стать прямым конкурентом Ильи Забарного за место в основе парижан.
