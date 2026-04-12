  4. Экс-третья ракетка. Подрез получила соперницу в 1/16 финала WTA 250 в Руане
12 апреля 2026, 18:12
Экс-третья ракетка. Подрез получила соперницу в 1/16 финала WTA 250 в Руане

На старте основной сетки Вероника встретится со Слоан Стивенс

Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 206) получила соперницу в 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проходит на грунтовом покрытии в помещении.

В первом раунде основной сетки 19-летняя украинка встретится с бывшей третьей ракеткой мира и чемпионкой US Open 2017 Слоан Стивенс (WTA 552) из США, которая получила wild card от организаторов.

Победительница противостояния Подрез – Стивенс во втором круге встретится либо с Элизабеттой Коччаретто, либо с Алиной Чараевой.

Вероника впервые в карьере сыграет в основе соревнований на уровне Тура. В Руане Подрез преодолела квалификацию, одолеа Момоко Кобори и Доминику Салкову.

Украину в Руане также представят Марта Костюк и Александра Олейникова. Костюк в статусе первой сеяной в 1/16 финала поборется с Диан Парри, а Олейникова – с Лилли Таггер.

