  4. Арсенал не простит Артете сезон без титулов. Есть идеальный преемник
12 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 12 апреля 2026, 18:24
Арсенал не простит Артете сезон без титулов. Есть идеальный преемник

Сеск Фабрегас может возглавить «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Еще несколько недель назад вместе со словом «Арсенал» звучал термин «квадрупл», но, как часто бывает с «канонирами» в середине весны, почти все их надежды на титулы разбиваются вдребезги.

Потеряв надежду на победы в кубковых турнирах Англии, лондонцы могут оказаться в полуфинале Лиги чемпионов, обыграв «Спортинг» посреди недели, но в Премьер-лиге отрыв в девять очков от «Манчестер Сити» может свестись к нулю – у «горожан» два матча в запасе, а скоро будет очный поединок с «Арсеналом».

После семи сезонов на «Эмирейтс» и при невероятных финансовых вложениях Микель Артета пока не смог добиться результата. В случае провала в еврокубке и чемпионате Англии испанцу укажут на дверь. Его могут заменить на Сеска Фабрегаса, который отыграл восемь лет за «канониров», а сейчас творит чудеса в Италии со скромным «Комо», плюс его команда показывает интересный футбол.

Руслан Полищук Источник: Mundo Deportivo
Комментарии 2
У Венгера хіба не щось подібне було? 
Артета - тренер другого місця! 
