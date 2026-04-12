Арсенал не простит Артете сезон без титулов. Есть идеальный преемник

Еще несколько недель назад вместе со словом «Арсенал» звучал термин «квадрупл», но, как часто бывает с «канонирами» в середине весны, почти все их надежды на титулы разбиваются вдребезги.

Потеряв надежду на победы в кубковых турнирах Англии, лондонцы могут оказаться в полуфинале Лиги чемпионов, обыграв «Спортинг» посреди недели, но в Премьер-лиге отрыв в девять очков от «Манчестер Сити» может свестись к нулю – у «горожан» два матча в запасе, а скоро будет очный поединок с «Арсеналом».

После семи сезонов на «Эмирейтс» и при невероятных финансовых вложениях Микель Артета пока не смог добиться результата. В случае провала в еврокубке и чемпионате Англии испанцу укажут на дверь. Его могут заменить на Сеска Фабрегаса, который отыграл восемь лет за «канониров», а сейчас творит чудеса в Италии со скромным «Комо», плюс его команда показывает интересный футбол.