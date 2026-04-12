Третья победа подряд. Пробой обыграл ФК ЮКСА

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 23-го тура Первой лиги «Пробой» – ЮКСА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Для «Пробоя» эта победа стала третьей подряд.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя моменты для взятия ворот были у обеих команд.

«Пробой» забил в середине второго тайма. На 67-й минуте Назар Гаврилюк головой замкнул подачу с углового.

Этот гол так и остался единственным в матче. «Пробой» одержал третью победу подряд и покинул зону переходных матчей.

Первая лига. 23-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 12 апреля

«Пробой» (Городенка) – ЮКСА (Тарасовка) – 1:0

Гол: Гаврилюк, 67

Видеозапись матча