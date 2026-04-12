В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между городенковским «Пробоем» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Пробой Городенка

Как для дебютанта Первой лиги, гореденковский коллектив демонстрирует еще довольно неплохие результаты. После 22 туров чемпионата на балансе «Пробоя» есть 23 балла, что пока позволяют ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Столько же очков у «Феникса-Мариуполя», который находится на опасном 13-м месте, однако у него хуже статистика дополнительных показателей.

В Кубке Украины коллективу не удалось попасть на представителя УПЛ еще на стадии 1/32 финала – «Пробой» вылетел из такого раннего этапа после минимального поражения против «ЛНЗ».

ЮКСА

Чуть лучше показатели в текущем сезоне демонстрируют «крестоносцы». За 22 поединка Первой лиги «ЮКСА» удалось набрать 29 баллов, что пока позволяют клубу находиться на 6-м месте турнирной таблицы. 12 очков отделяет коллектив и от зоны вылета, и от топ-4, место в котором позволит принять участие в плей-офф за выход в Премьер-лигу.

Национальный кубок «ЮКСА» покинула еще на стадии 1/32 финала – «крестоносцам» засчитали техническое поражение в игре против «Нивы Винница» из-за выхода незаявленного игрока.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

«Пробой Городенка» сохранил ворота сухими в каждом из предыдущих трех поединков.

«ЮКСА» в свою очередь пропускала в 3/4 предыдущих матчах.

«ЮКСА» проиграла только в 1/5 последних выездных матчей.

