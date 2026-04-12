  Пробой – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
12.04.2026 15:00
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 10:29
Пробой – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между городенковским «Пробоем» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Как для дебютанта Первой лиги, гореденковский коллектив демонстрирует еще довольно неплохие результаты. После 22 туров чемпионата на балансе «Пробоя» есть 23 балла, что пока позволяют ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Столько же очков у «Феникса-Мариуполя», который находится на опасном 13-м месте, однако у него хуже статистика дополнительных показателей.

В Кубке Украины коллективу не удалось попасть на представителя УПЛ еще на стадии 1/32 финала – «Пробой» вылетел из такого раннего этапа после минимального поражения против «ЛНЗ».

Чуть лучше показатели в текущем сезоне демонстрируют «крестоносцы». За 22 поединка Первой лиги «ЮКСА» удалось набрать 29 баллов, что пока позволяют клубу находиться на 6-м месте турнирной таблицы. 12 очков отделяет коллектив и от зоны вылета, и от топ-4, место в котором позволит принять участие в плей-офф за выход в Премьер-лигу.

Национальный кубок «ЮКСА» покинула еще на стадии 1/32 финала – «крестоносцам» засчитали техническое поражение в игре против «Нивы Винница» из-за выхода незаявленного игрока.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

  • «Пробой Городенка» сохранил ворота сухими в каждом из предыдущих трех поединков.
  • «ЮКСА» в свою очередь пропускала в 3/4 предыдущих матчах.
  • «ЮКСА» проиграла только в 1/5 последних выездных матчей.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

