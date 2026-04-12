  Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:2. Тишина от Месси. Видео голов
12 апреля 2026, 16:14 | Обновлено 12 апреля 2026, 16:18
Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:2. Тишина от Месси. Видео голов

Лионель покинул поле без результативных действий

В ночь на 12 апреля «Интер» Майами провёл матч против «Нью-Йорк Ред Буллз» в очередном туре MLS.

Звёздный состав «Интера» с капитаном Лионелем Месси вновь остался без победы, как и в прошлом туре: команды сыграли результативную ничью на «Nu Stadium» в Майами – 2:2.

Лионель трижды пробил по воротам соперника, однако ни забить, ни отдать голевую передачу аргентинец не смог.

После семи сыгранных матчей «Интер» набрал 12 очков и занимает третье место. «Нью-Йорк Ред Буллз» находится ниже: седьмое место и 11 очков.

MLS. 12 апреля

«Интер» Майами – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:2

Голы: Сильветти, 45+2, Бертераме, 55 – Рувалькаба, 15, Мехмети, 77

Видео голов и обзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Adri Mehmeti (Нью-Йорк Ред Буллз), асcист Julian Hall.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Бертераме (Интер Майами).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Silvetti (Интер Майами), асcист Родриго де Пауль.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Jorge Ruvalcaba (Нью-Йорк Ред Буллз), асcист Julian Hall.
