В ночь на 12 апреля «Интер» Майами провёл матч против «Нью-Йорк Ред Буллз» в очередном туре MLS.

Звёздный состав «Интера» с капитаном Лионелем Месси вновь остался без победы, как и в прошлом туре: команды сыграли результативную ничью на «Nu Stadium» в Майами – 2:2.

Лионель трижды пробил по воротам соперника, однако ни забить, ни отдать голевую передачу аргентинец не смог.

После семи сыгранных матчей «Интер» набрал 12 очков и занимает третье место. «Нью-Йорк Ред Буллз» находится ниже: седьмое место и 11 очков.

MLS. 12 апреля

«Интер» Майами – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:2

Голы: Сильветти, 45+2, Бертераме, 55 – Рувалькаба, 15, Мехмети, 77

