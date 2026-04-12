ФОТО. Игроки Ворсклы вышли на матч с обращением. Клуб на грани исчезновения

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 17:20 | Обновлено 12 апреля 2026, 17:22
Футболисты полтавской команды переживают за будущее

709
ФК Ворскла

Игроки полтавского клуба «Ворскла» вышли на выездной матч 23-го тура Первой лиги против «Виктории» Сумы в футболках с символической надписью.

На груди футболистов была надпись, которая является призывом к спасению клуба и его будущего.

«#Ворскла должна жить» – такая фраза была нанесена на футболки.

Полтавский клуб переживает сложный период в своей истории, поскольку «Ворскла» находится на грани исчезновения.

Этот сезон команда доиграть сможет, тогда как будущее «Ворсклы» по-прежнему остается неизвестным.

Поединок между «Сумами» и «Ворсклой» завершился очередной неудачей полтавчан – 0:1.

