Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Трофей Мастерса разыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2). Встреча начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 17-е очное противостояние соперников на уровне Тура. Счет 10:6 в пользу испанца.

Победитель поединка выиграет не только титул, но и станет первой ракеткой мира с понедельника.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА