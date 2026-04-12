12 апреля 2026, 23:42 |
607
1

Динамо выступило с официальным заявлением после фиаско от Металлиста 1925

Киевский клуб поздравил всех с Пасхой

12 апреля 2026, 23:42 |
607
1 Comments
Динамо выступило с официальным заявлением после фиаско от Металлиста 1925
ФК Динамо

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением и поздравило всех с Пасхой.

«С Пасхой!

Пусть в ваших домах царят мир, тепло и согласие, а сердца наполняются верой, надеждой и любовью. Желаем крепкого здоровья и радостных моментов! Благодарим наших защитников и защитниц за возможность праздновать этот день в родной Украине.

Христос Воскрес!», – передает пресс-служба киевлян.

Напомним, в субботу, 11 апреля, киевское «Динамо» потерпело минимальное поражение в матче чемпионата Украины от харьковского «Металлиста 1925».

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
Сенсація. Офіційною заявою Динамо виявилось всього на всього привітання з Великоднем, а не черговим доріканням на буцімто несправедливість суддівства
