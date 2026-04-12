Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу

Президент Динамо поздравил украинцев с Пасхой

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил украинцев с Пасхой:

«Уважаемые болельщики!

От всего сердца поздравляю вас с великим светлым праздником Воскресения Христова — Пасхой!

В эти дни мы особенно остро ощущаем силу веры, надежды и единства. Пасха символизирует возрождение, победу жизни над смертью, добра над злом. И сегодня, когда Украина переживает тяжелые испытания войной, этот праздник приобретает еще более глубокий смысл для каждого из нас.

Несмотря на все трудности, мы продолжаем верить, бороться и поддерживать друг друга. Именно единство, взаимная поддержка и несокрушимый дух помогают нам двигаться вперед. Украинский народ ежедневно доказывает свою силу, и я уверен — впереди нас ждут победа и мирное будущее.

Пусть этот светлый праздник принесет в ваши дома тепло, покой и веру в лучшее. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и Божьей защиты.

Христос Воскрес!

С уважением,

Игорь Суркис».

Ранее стало известно, почему Игорь Суркис не смог посетить похороны Мирчи Луческу.

Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Пасха
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
