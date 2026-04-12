Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Президент Динамо поздравил украинцев с Пасхой
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил украинцев с Пасхой:
«Уважаемые болельщики!
От всего сердца поздравляю вас с великим светлым праздником Воскресения Христова — Пасхой!
В эти дни мы особенно остро ощущаем силу веры, надежды и единства. Пасха символизирует возрождение, победу жизни над смертью, добра над злом. И сегодня, когда Украина переживает тяжелые испытания войной, этот праздник приобретает еще более глубокий смысл для каждого из нас.
Несмотря на все трудности, мы продолжаем верить, бороться и поддерживать друг друга. Именно единство, взаимная поддержка и несокрушимый дух помогают нам двигаться вперед. Украинский народ ежедневно доказывает свою силу, и я уверен — впереди нас ждут победа и мирное будущее.
Пусть этот светлый праздник принесет в ваши дома тепло, покой и веру в лучшее. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и Божьей защиты.
Христос Воскрес!
С уважением,
Игорь Суркис».
Ранее стало известно, почему Игорь Суркис не смог посетить похороны Мирчи Луческу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые разгромили Польшу 3:0 и второй год подряд сыграют в Шэньчжэне
Матч завершился со счетом 2:1