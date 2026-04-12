  4. Йожеф САБО: «Он был моим любимым легионером в Динамо»
12 апреля 2026, 10:44
Йожеф САБО: «Он был моим любимым легионером в Динамо»

Cпециалист выделил Тибериу Гиоане

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Легенда киевского Динамо Йожеф Сабо признался, что полузащитник Гиоане был его самым любимым легинером в расположении «бело-синих».

– Закрывая тему легионеров, кто из них был наиболее любим? Потому что говорят, что Клебер.

– Самый любимый был этот полузащитник, румын Гиоане. Гиоане хороший парень был и футболист хорош, – заявил Сабо.

Йожеф Сабо – знаковая фигура в истории Динамо. В статусе футболиста он защищал цвета киевского клуба с 1959 по 1970 год. За это время полузащитник провел 278 матчей и отличился 49 забитыми мячами.

По теме:
Заря – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Кривбасс
Кудровка – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 18:14 9
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

Кудровка – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12 апреля 2026, 11:00 0
Кудровка – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Решающим фактором, который повлияет на результат, должна стать мотивация

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12.04.2026, 09:44
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12.04.2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Популярные новости
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58
Бокс
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
10.04.2026, 18:40 7
Теннис
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 6
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10
Бокс
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 5
Баскетбол
