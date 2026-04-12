Йожеф САБО: «Он был моим любимым легионером в Динамо»
Cпециалист выделил Тибериу Гиоане
Легенда киевского Динамо Йожеф Сабо признался, что полузащитник Гиоане был его самым любимым легинером в расположении «бело-синих».
– Закрывая тему легионеров, кто из них был наиболее любим? Потому что говорят, что Клебер.
– Самый любимый был этот полузащитник, румын Гиоане. Гиоане хороший парень был и футболист хорош, – заявил Сабо.
Йожеф Сабо – знаковая фигура в истории Динамо. В статусе футболиста он защищал цвета киевского клуба с 1959 по 1970 год. За это время полузащитник провел 278 матчей и отличился 49 забитыми мячами.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»
Решающим фактором, который повлияет на результат, должна стать мотивация