Йожеф САБО: «Он был моим любимым легионером в Динамо»

Легенда киевского Динамо Йожеф Сабо признался, что полузащитник Гиоане был его самым любимым легинером в расположении «бело-синих».

– Закрывая тему легионеров, кто из них был наиболее любим? Потому что говорят, что Клебер.

– Самый любимый был этот полузащитник, румын Гиоане. Гиоане хороший парень был и футболист хорош, – заявил Сабо.

Йожеф Сабо – знаковая фигура в истории Динамо. В статусе футболиста он защищал цвета киевского клуба с 1959 по 1970 год. За это время полузащитник провел 278 матчей и отличился 49 забитыми мячами.