Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Борнмут не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ. Серии других команд
Англия
11 апреля 2026, 23:42 | Обновлено 11 апреля 2026, 23:43
65
0

Абсолютный рекорд Премьер-лиги принадлежит лондонскому Арсеналу

Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут установил новый клубный рекорд по длине беспроигрышной серии в АПЛ.

Выездная победа над Арсеналом в 32 туре со счетом 2:1 продлила данную серию до 12 матчей.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (12)

  • Арсенал – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Бернли – Борнмут – 0:0
  • Борнмут – Брентфорд – 0:0
  • Борнмут – Сандерленд – 1:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
  • Эвертон – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Астон Вилла – 1:1
  • Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
  • Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Брайтон – Борнмут – 1:1
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

По этому поводу вспомним самую длинную беспроигрышную серию каждой команды текущего сезона АПЛ.

Абсолютный рекорд удерживает лондонский Арсенал – 49 матчей.

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26

  • 49 – Арсенал
  • 44 – Ливерпуль
  • 40 – Челси
  • 32 – Манчестер Сити
  • 29 – Манчестер Юнайтед
  • 25 – Ноттингем Форест
  • 17 – Ньюкасл Юнайтед
  • 14 – Астон Вилла
  • 14 – Лидс Юнайтед
  • 14 – Тоттенхэм Хотспур
  • 12 – Брентфорд
  • 12 – Кристал Пэлас
  • 12 – Борнмут (2025/26)
  • 11 – Эвертон
  • 11 – Вулверхэмптон
  • 10 – Сандерленд
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9 – Брайтон
  • 9 – Фулхэм
  • 8 – Бернли
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем