Англия11 апреля 2026, 23:42 | Обновлено 11 апреля 2026, 23:43
65
0
Борнмут не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ. Серии других команд
Абсолютный рекорд Премьер-лиги принадлежит лондонскому Арсеналу
Борнмут установил новый клубный рекорд по длине беспроигрышной серии в АПЛ.
Выездная победа над Арсеналом в 32 туре со счетом 2:1 продлила данную серию до 12 матчей.
Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (12)
- Арсенал – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Бернли – Борнмут – 0:0
- Борнмут – Брентфорд – 0:0
- Борнмут – Сандерленд – 1:1
- Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
- Эвертон – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Астон Вилла – 1:1
- Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
- Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- Брайтон – Борнмут – 1:1
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
По этому поводу вспомним самую длинную беспроигрышную серию каждой команды текущего сезона АПЛ.
Абсолютный рекорд удерживает лондонский Арсенал – 49 матчей.
Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26
- 49 – Арсенал
- 44 – Ливерпуль
- 40 – Челси
- 32 – Манчестер Сити
- 29 – Манчестер Юнайтед
- 25 – Ноттингем Форест
- 17 – Ньюкасл Юнайтед
- 14 – Астон Вилла
- 14 – Лидс Юнайтед
- 14 – Тоттенхэм Хотспур
- 12 – Брентфорд
- 12 – Кристал Пэлас
- 12 – Борнмут (2025/26)
- 11 – Эвертон
- 11 – Вулверхэмптон
- 10 – Сандерленд
- 10 – Вест Хэм Юнайтед
- 9 – Брайтон
- 9 – Фулхэм
- 8 – Бернли
