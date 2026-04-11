Борнмут не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ. Серии других команд

Борнмут установил новый клубный рекорд по длине беспроигрышной серии в АПЛ.

Выездная победа над Арсеналом в 32 туре со счетом 2:1 продлила данную серию до 12 матчей.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (12)

Арсенал – Борнмут – 1:2

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Бернли – Борнмут – 0:0

Борнмут – Брентфорд – 0:0

Борнмут – Сандерленд – 1:1

Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0

Эвертон – Борнмут – 1:2

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2

Борнмут – Ливерпуль – 3:2

Брайтон – Борнмут – 1:1

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

По этому поводу вспомним самую длинную беспроигрышную серию каждой команды текущего сезона АПЛ.

Абсолютный рекорд удерживает лондонский Арсенал – 49 матчей.

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26