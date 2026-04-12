Лига 1. Тяжелая победа Ренна и безголевая битва аутсайдеров

11 апреля в рамках 29-го тура Лиги 1 состоялось два матча.

«Нант» в выездном матче с «Осером» создал больше, чем соперник, но забить не сумел, как и хозяева – 0:0.

Такой результат не устроил «Нант», который с 19 очками остается в зоне вылета, отставая от зоны переходных матчей, в которой находится «Осер», на 5 очков.

«Ренн» дома на 25-й минуте матча с «Анже» уже вел со счетом 2:0. Сначала Луэ срезал мяч в собственные ворота, а затем Аль-Тамаари реализовал выход один на один после передачи Ронжье. Во втором тайме Питер отыграл один гол на 65-й минуте, а на 81-й – он же заработал пенальти. Одиннадцатиметровый пошел исполнять Сбай и не переиграл Самба.

После этой победы «Ренн» с 50 очками в активе поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Анже» же занимает 13-е место с 33 баллами в активе.

Лига 1. 29-й тур, 11 апреля

Осер – Нант – 0:0

Ренн – Анже – 2:1

Голы: Луэ, 12 (аг), Аль-Тамаари, 25 – Питер, 65

Нереализованный пенальти: Сбай, 81 (вратарь)