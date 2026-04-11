  Решающий гол Бога. Ювентус на выезде обыграл Аталанту
Решающий гол Бога. Ювентус на выезде обыграл Аталанту

11 апреля в рамках 32-го тура Серии А состоялся матч между «Аталантой» и «Ювентусом».

Игра прошла в Бергамо на стадионе «Нью Баланс Арена».

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, которые больше атаковали и нанесли 10 ударов по воротам «Юве», но забить так и не смогли.

Туринцы же дождались своего шанса на 48-й минуте, когда Гольм подал в штрафную, защитники хозяев и Карнесекки не разобрались, кто должен играть этот мяч, а Бога оказался самым расторопным и отправил его в ворота.

Дальше снова много атаковала «Аталанта», но оборона «Ювентуса» во главе с Ди Грегорио выстояла.

После этой победы «Юве» поднялся на четвертое место в таблице, имея в активе 60 очков, а «бергамаски» остаются на седьмой строчке с 53 очками.

Серия А. 32-й тур, 11 апреля

Аталанта – Ювентус – 0:1

Гол: Бога, 48

По теме:
ФОТО. Ведущая DAZN взорвала матч Интера: фанаты смотрели не на футбол
Разгромное поражение Милана, команда угодила в кризис
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11 апреля 2026, 15:21 3
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов

Поединок между британцем и россиянином будет транслироваться на Netflix в ночь на 12 апреля

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 18:14 7
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

Металлист 1925 выставил на продажу форму с матча против Динамо: какая цена?
Футбол | 11.04.2026, 22:44
Металлист 1925 выставил на продажу форму с матча против Динамо: какая цена?
Металлист 1925 выставил на продажу форму с матча против Динамо: какая цена?
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11.04.2026, 09:08
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0
Футбол | 11.04.2026, 17:22
Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0
Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0
Як же я ненавиджу цей гадський Ювентус!  Всім своїм нутром! Їх за всю історію чемпіонатів Італії, мабуть, вже мільйонний раз тягнуть за вуха. Тому недарма в нього найбільше чемпіонств в Чемпіонатах Італії. Ця команда - ганьба для всієї iталії. Будь моя воля - я б взагалі розформував би цю команду, щоб її взагалі не існувало !!!   Бо в Турині є непогана команда Торіно. І нехай би всі фанати Турина переключились би вболівати за цю команду.  Підкреслю, що це моя особиста думка. Не претендую на повну об'єктивність. Бо дуже зараз переповнений емоціями.  
Популярные новости
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 2
Баскетбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 414
Футбол
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
