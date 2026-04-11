Решающий гол Бога. Ювентус на выезде обыграл Аталанту

11 апреля в рамках 32-го тура Серии А состоялся матч между «Аталантой» и «Ювентусом».

Игра прошла в Бергамо на стадионе «Нью Баланс Арена».

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, которые больше атаковали и нанесли 10 ударов по воротам «Юве», но забить так и не смогли.

Туринцы же дождались своего шанса на 48-й минуте, когда Гольм подал в штрафную, защитники хозяев и Карнесекки не разобрались, кто должен играть этот мяч, а Бога оказался самым расторопным и отправил его в ворота.

Дальше снова много атаковала «Аталанта», но оборона «Ювентуса» во главе с Ди Грегорио выстояла.

После этой победы «Юве» поднялся на четвертое место в таблице, имея в активе 60 очков, а «бергамаски» остаются на седьмой строчке с 53 очками.

Серия А. 32-й тур, 11 апреля

Аталанта – Ювентус – 0:1

Гол: Бога, 48