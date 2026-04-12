  Битва за корону в Монако. Алькарас и Синнер определят первую ракетку мира
12 апреля 2026, 00:12 | Обновлено 12 апреля 2026, 00:35
Карлос и Янник сойдутся в финальном поединке Мастерса в Монте-Карло

Действующий чемпион и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретится со своим главным конкурентом, вторым номером мирового рейтинга ATP, итальянцем Янником Синнером финальный поединок грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В матче 1/2 финала Карлос переиграл монегаска Валентена Вашеро (ATP 23) в двух сетах.

На пути к финалу испанец также одолел Себастьяна Баэса, Томаса Мартина Этчеверри и Александра Бублика.

Янник Синнер в полуфинальном матче обыграл третьего сеяного, немца Александра Зверева. Также Янник одолел Уго Умбера, Томаша Махача и Феликса Оже-Альяссима.

За 16 встреч Карлитос обыгрывал Янника десять раз. На стадии финала Алькарас выиграл пять из восьми поединков у Синнера.

У Карлитоса в активе трофеи всех грунтовых Мастерсов – ATP 1000 Мадрид (2022 и 2023 года), ATP 1000 Монте-Карло (2025 год) и ATP 1000 Рим (2025 год). У Янника пока ни одного.

В финале тысячника в Монако на кону будет стоять не только звания чемпиона, а лидерство в мировом рейтинге ATP.

Статистика достижений Алькараса и Синнера.

Количество выигранных турниров ATP за карьеру:

  • Карлос Алькарас – 26
  • Янник Синнер – 26

Количество недель проведенных в статусе первой ракетки:

  • Карлос Алькарас – 66
  • Янник Синнер – 66

Время проведенное на корте для достижения финала в Монте-Карло:

  • Карлос Алькарас – 5 часов и 59 минут
  • Янник Синнер – 5 часов и 59 минут

Очки, заработанные в очных встречах:

  • Карлос Алькарас – 1651 очков
  • Янник Синнер – 1651 очков

За последние 20 турниров в которых они оба принимали участие – один из них всегда побеждал.

У Карлоса в активе на данный момент – 13 240 очков, в случае победы – 13 590 баллов.

У Янника – 13 050 очков, в случае завоевания трофея – 13 400 баллов.

Финальный матч состоится 12 апреля в 16:00 по Киеву.

