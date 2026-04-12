Битва за корону в Монако. Алькарас и Синнер определят первую ракетку мира
Карлос и Янник сойдутся в финальном поединке Мастерса в Монте-Карло
Действующий чемпион и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретится со своим главным конкурентом, вторым номером мирового рейтинга ATP, итальянцем Янником Синнером финальный поединок грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
В матче 1/2 финала Карлос переиграл монегаска Валентена Вашеро (ATP 23) в двух сетах.
На пути к финалу испанец также одолел Себастьяна Баэса, Томаса Мартина Этчеверри и Александра Бублика.
Янник Синнер в полуфинальном матче обыграл третьего сеяного, немца Александра Зверева. Также Янник одолел Уго Умбера, Томаша Махача и Феликса Оже-Альяссима.
За 16 встреч Карлитос обыгрывал Янника десять раз. На стадии финала Алькарас выиграл пять из восьми поединков у Синнера.
У Карлитоса в активе трофеи всех грунтовых Мастерсов – ATP 1000 Мадрид (2022 и 2023 года), ATP 1000 Монте-Карло (2025 год) и ATP 1000 Рим (2025 год). У Янника пока ни одного.
В финале тысячника в Монако на кону будет стоять не только звания чемпиона, а лидерство в мировом рейтинге ATP.
Статистика достижений Алькараса и Синнера.
Количество выигранных турниров ATP за карьеру:
- Карлос Алькарас – 26
- Янник Синнер – 26
Количество недель проведенных в статусе первой ракетки:
- Карлос Алькарас – 66
- Янник Синнер – 66
Время проведенное на корте для достижения финала в Монте-Карло:
- Карлос Алькарас – 5 часов и 59 минут
- Янник Синнер – 5 часов и 59 минут
Очки, заработанные в очных встречах:
- Карлос Алькарас – 1651 очков
- Янник Синнер – 1651 очков
За последние 20 турниров в которых они оба принимали участие – один из них всегда побеждал.
У Карлоса в активе на данный момент – 13 240 очков, в случае победы – 13 590 баллов.
У Янника – 13 050 очков, в случае завоевания трофея – 13 400 баллов.
Финальный матч состоится 12 апреля в 16:00 по Киеву.
1651 vs 1651 - The most level rivalry in sport ⚖️
Sinner and Alcaraz: Whoever wins the first point of their next match, takes the lead😮
We examine the matches of @janniksin and @carlosalcaraz and give a breakdown of their head to head on each surface 📊#TennisInsights |… pic.twitter.com/1hCuRCxVGL
✍️ Numeri di viaggio— Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 11, 2026
Quando due pianeti si allineano, raggiungono insieme la perfezione.
✅ Tornei Atp vinti in carriera:
Sinner 26
Alcaraz 26
-------
✅ Settimane da n.1 al mondo:
Sinner 66
Alcaraz 66
-------
✅ Tempo per raggiungere la finale a Montecarlo:… pic.twitter.com/pOafAM1EqY
16 meetings. 3,302 points. 1651 each. 😮💨
Who edges ahead tomorrow? 👇#RolexMonteCarloMasters
