Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новый рекорд Энфилда. В таком возрасте игроки Ливерпуля раньше не забивали
11 апреля 2026, 20:57 | Обновлено 11 апреля 2026, 20:59
Новый рекорд Энфилда. В таком возрасте игроки Ливерпуля раньше не забивали

Это событие произошло в матче 32-го АПЛ тура между Ливерпулем и Фулхэмом

Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Нгумоха

Рио Нгумоха в возрасте 17 лет и 225 дней забил свой дебютный гол за Ливерпуль в АПЛ на Энфилде.

Произошло это в поединке 32 тура против Фулхэма.

Этот гол не только стал первым для молодого футболиста на этом стадионе, но и рекордным.

Никогда раньше ни один игрок Ливерпуля не забивал на Энфилде в матче АПЛ в подростковом возрасте.

Нгумоха тем самым превзошел уже предыдущее достижение Рахима Стерлинга, который свой дебютный гол в Премьер-лиге на домашней арене «красных» забил в возрасте 17 лет и 317 дней (2012 против Рединга).

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
