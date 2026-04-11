Новый рекорд Энфилда. В таком возрасте игроки Ливерпуля раньше не забивали
Это событие произошло в матче 32-го АПЛ тура между Ливерпулем и Фулхэмом
Рио Нгумоха в возрасте 17 лет и 225 дней забил свой дебютный гол за Ливерпуль в АПЛ на Энфилде.
Произошло это в поединке 32 тура против Фулхэма.
Этот гол не только стал первым для молодого футболиста на этом стадионе, но и рекордным.
Никогда раньше ни один игрок Ливерпуля не забивал на Энфилде в матче АПЛ в подростковом возрасте.
Нгумоха тем самым превзошел уже предыдущее достижение Рахима Стерлинга, который свой дебютный гол в Премьер-лиге на домашней арене «красных» забил в возрасте 17 лет и 317 дней (2012 против Рединга).
Aged 17 years and 225 days, Rio Ngumoha is Liverpool's youngest Premier League goalscorer at Anfield, breaking Raheem Sterling's record (17y 317d v Reading in Oct 2012). 💫 https://t.co/nnfrhH7AyZ— Squawka (@Squawka) April 11, 2026
