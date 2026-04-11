Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги
Испанец стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Испании, сыгравшим 100 матчей
Ламин Ямаль установил новый возрастной рекорд испанской Ла Лиги среди игроков, сыгравших 100 матчей в турнире.
Поединок 31-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Эспаньолом стал для испанца 100-м в турнире. Играет его Ямаль в возрасте 18 лет и 272 дня, он стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, достигшим такого количества матчей.
Предыдущее достижение принадлежало игроку Реала Раулю, сыгравшему свой 100-й матч в возрасте 19 лет и 283 дня.
Самые молодые игроки, сыгравшие 100 матчей в испанской Ла Лиге
- 18 лет и 272 дня – Ламин Ямаль (Барселона), 2026
- 19 лет и 283 дня – Рауль (Реал), 1997
- 19 лет и 293 дня – Икер Муньяин (Атлетик), 2012
- 20 лет и 176 дней – Хосеба Эчеберрия (Атлетик), 1998
- 20 лет и 203 дня – Боян Кркич (Барселона), 2011
- 20 лет и 243 дня – Гави (Барселона), 2025
- 20 лет и 263 дня – Хави Мартинес (Атлетик), 2009
- 20 лет и 278 дней – Серхио Агуэро (Атлетико), 2009
- 20 лет и 323 дня – Хосе Мари (Атлетико), 1999
- 21 год и 30 дней – Роберто Лопес Уфарте (Реал Сосьедад), 1979
🚀 Lamine Yamal, cerca de lograr hoy un nuevo récord de precocidad. El azulgrana puede convertirse en el futbolista más joven en jugar 100 partidos en #LaLiga.— Transfermarkt.es (@TMes_news) April 11, 2026
