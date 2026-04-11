Испания
11 апреля 2026, 19:44
625
0

Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги

Испанец стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Испании, сыгравшим 100 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль установил новый возрастной рекорд испанской Ла Лиги среди игроков, сыгравших 100 матчей в турнире.

Поединок 31-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Эспаньолом стал для испанца 100-м в турнире. Играет его Ямаль в возрасте 18 лет и 272 дня, он стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, достигшим такого количества матчей.

Предыдущее достижение принадлежало игроку Реала Раулю, сыгравшему свой 100-й матч в возрасте 19 лет и 283 дня.

Самые молодые игроки, сыгравшие 100 матчей в испанской Ла Лиге

  • 18 лет и 272 дня – Ламин Ямаль (Барселона), 2026
  • 19 лет и 283 дня – Рауль (Реал), 1997
  • 19 лет и 293 дня – Икер Муньяин (Атлетик), 2012
  • 20 лет и 176 дней – Хосеба Эчеберрия (Атлетик), 1998
  • 20 лет и 203 дня – Боян Кркич (Барселона), 2011
  • 20 лет и 243 дня – Гави (Барселона), 2025
  • 20 лет и 263 дня – Хави Мартинес (Атлетик), 2009
  • 20 лет и 278 дней – Серхио Агуэро (Атлетико), 2009
  • 20 лет и 323 дня – Хосе Мари (Атлетико), 1999
  • 21 год и 30 дней – Роберто Лопес Уфарте (Реал Сосьедад), 1979
По теме:
Барселона – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ганси ФЛИК: «Я больше не хочу видеть его в футболе»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Футбол | 11 апреля 2026, 10:05 11
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина

Клуб продаст игрока, если тот не продлит контракт

Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 апреля 2026, 13:05 26
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане киевскую команду еще не обыгрывали

Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Футбол | 11.04.2026, 17:30
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
Футбол | 11.04.2026, 19:39
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
Обнародованы оценки Ярмолюка и Миколенко за зрелищный матч в АПЛ
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Футбол | 11.04.2026, 04:32
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
