Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги

Ламин Ямаль установил новый возрастной рекорд испанской Ла Лиги среди игроков, сыгравших 100 матчей в турнире.

Поединок 31-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Эспаньолом стал для испанца 100-м в турнире. Играет его Ямаль в возрасте 18 лет и 272 дня, он стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, достигшим такого количества матчей.

Предыдущее достижение принадлежало игроку Реала Раулю, сыгравшему свой 100-й матч в возрасте 19 лет и 283 дня.

Самые молодые игроки, сыгравшие 100 матчей в испанской Ла Лиге

18 лет и 272 дня – Ламин Ямаль (Барселона), 2026

19 лет и 283 дня – Рауль (Реал), 1997

19 лет и 293 дня – Икер Муньяин (Атлетик), 2012

20 лет и 176 дней – Хосеба Эчеберрия (Атлетик), 1998

20 лет и 203 дня – Боян Кркич (Барселона), 2011

20 лет и 243 дня – Гави (Барселона), 2025

20 лет и 263 дня – Хави Мартинес (Атлетик), 2009

20 лет и 278 дней – Серхио Агуэро (Атлетико), 2009

20 лет и 323 дня – Хосе Мари (Атлетико), 1999

21 год и 30 дней – Роберто Лопес Уфарте (Реал Сосьедад), 1979