Сабо обратился к Костюку после двух поражений Динамо подряд в УПЛ

Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 08:02
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо посоветовал тренеру «Динамо» Игорю Костюку сосредоточиться на борьбе за Кубок Украины после серии поражений в УПЛ.

– После двух поражений подряд киевлянам будет сложно добраться до пьедестала?

– Думаю, да. Здесь бы не опуститься ниже в турнирной таблице – «Металлист 1925» уже поджимает. Теперь команде Игоря Костюка нужно, пожалуй, сконцентрироваться на Кубке Украины, чтобы хоть как-то спасти сезон.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Йожеф Сабо Кубок Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
