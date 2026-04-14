Сабо обратился к Костюку после двух поражений Динамо подряд в УПЛ

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо посоветовал тренеру «Динамо» Игорю Костюку сосредоточиться на борьбе за Кубок Украины после серии поражений в УПЛ.

– После двух поражений подряд киевлянам будет сложно добраться до пьедестала?

– Думаю, да. Здесь бы не опуститься ниже в турнирной таблице – «Металлист 1925» уже поджимает. Теперь команде Игоря Костюка нужно, пожалуй, сконцентрироваться на Кубке Украины, чтобы хоть как-то спасти сезон.

