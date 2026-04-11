Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Карлос переиграл монегаска Валентена Вашеро (ATP 23) в двух сетах за 1 час и 24 минуты – 6:4, 6:4.
В активе Карлоса – три подачи на вылет и 22 виннера, в пасиве – 20 невынужденных ошибок.
Это была первая очная встреча игроков.
Для испанца – это десятый финал на Мастерсах. Достигали такого показателя до 23 лет лишь Рафаэль Надаль (20) и Новак Джокович (11).
На пути к финалу Карлос также переиграл Себастьяна Баэса, Томаса Мартина Этчеверри и Александра Бублика.
В финальном поединке тысячника в Монако Карлитос сыграет с итальянцем Янником Синнером. Это будет первый финальная битва в сезоне между игроками.
Карлос и Янник играли между собой 16 раз. Испанец одержал победу в десяти поединках из 16 над итальянцем.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, полуфинал
Карлос Алькарас [1] – Валентен Вашеро – 6:4, 6:4
10 - Carlos Alcaraz is the third player to reach 10 finals in ATP-1000 events before turning 23 after Rafael Nadal and Novak Djokovic since the format introduction in 1990. X.#MonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/2UJnNdVvt7— OptaAce (@OptaAce) April 11, 2026
