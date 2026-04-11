  Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло
11 апреля 2026, 18:09 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:25
Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло

Карлос переиграл Валентена Вашеро в двух сетах

11 апреля 2026, 18:09 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:25
Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Карлос переиграл монегаска Валентена Вашеро (ATP 23) в двух сетах за 1 час и 24 минуты – 6:4, 6:4.

В активе Карлоса – три подачи на вылет и 22 виннера, в пасиве – 20 невынужденных ошибок.

Это была первая очная встреча игроков.

Для испанца – это десятый финал на Мастерсах. Достигали такого показателя до 23 лет лишь Рафаэль Надаль (20) и Новак Джокович (11).

На пути к финалу Карлос также переиграл Себастьяна Баэса, Томаса Мартина Этчеверри и Александра Бублика.

В финальном поединке тысячника в Монако Карлитос сыграет с итальянцем Янником Синнером. Это будет первый финальная битва в сезоне между игроками.

Карлос и Янник играли между собой 16 раз. Испанец одержал победу в десяти поединках из 16 над итальянцем.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, полуфинал

Карлос Алькарас [1] – Валентен Вашеро – 6:4, 6:4

