ВИДЕО. Безумный матч Ла Лиги: шесть голов, удаление и камбэк на 90+7
«Реал Сосьедад» и «Алавес» выдали настоящий футбольный триллер
11 апреля с надголевого поединка между клубами «Реал Сосьедад» и «Алавес» стартовал игровой день 31-го тура Ла Лиги.
Команды на стадионе «Reale Arena» в Сан-Себастьяне забили шесть мячей, но так и не определили победителя.
Первый тайм запомнился четырьмя голами за 24 минуты, два из которых были забиты в свои ворота.
Во второй половине игры «Реал Сосьедад» в третий раз поразил ворота соперника, имея шанс забрать победу в этом триллере.
Время постепенно истекало, хозяева приближались к победе. Судьбоносными стали последние минуты встречи.
«Реал Сосьедад» потерял игрока под занавес матча, а через несколько мгновений «Алавес» вырвал ничью за секунду до финального свистка – 3:3.
Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля
«Реал Сосьедад» – «Алавес» – 3:3
Голы: Сучич, 14, Сивера, 27 (автогол), Оускарссон, 60 – Чалета-Цар, 3 (автогол), Диабате, 24, Бойе, 90+7
Удаление: Гомес, 90+3
Видео голов и обзор матча:
Фотогалерея матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
