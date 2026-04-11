ВИДЕО. Безумный матч Ла Лиги: шесть голов, удаление и камбэк на 90+7

11 апреля с надголевого поединка между клубами «Реал Сосьедад» и «Алавес» стартовал игровой день 31-го тура Ла Лиги.

Команды на стадионе «Reale Arena» в Сан-Себастьяне забили шесть мячей, но так и не определили победителя.

Первый тайм запомнился четырьмя голами за 24 минуты, два из которых были забиты в свои ворота.

Во второй половине игры «Реал Сосьедад» в третий раз поразил ворота соперника, имея шанс забрать победу в этом триллере.

Время постепенно истекало, хозяева приближались к победе. Судьбоносными стали последние минуты встречи.

«Реал Сосьедад» потерял игрока под занавес матча, а через несколько мгновений «Алавес» вырвал ничью за секунду до финального свистка – 3:3.

Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля

«Реал Сосьедад» – «Алавес» – 3:3

Голы: Сучич, 14, Сивера, 27 (автогол), Оускарссон, 60 – Чалета-Цар, 3 (автогол), Диабате, 24, Бойе, 90+7

Удаление: Гомес, 90+3

