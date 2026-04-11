11 апреля 2026, 18:17 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:30
ВИДЕО. Безумный матч Ла Лиги: шесть голов, удаление и камбэк на 90+7

11 апреля с надголевого поединка между клубами «Реал Сосьедад» и «Алавес» стартовал игровой день 31-го тура Ла Лиги.

Команды на стадионе «Reale Arena» в Сан-Себастьяне забили шесть мячей, но так и не определили победителя.

Первый тайм запомнился четырьмя голами за 24 минуты, два из которых были забиты в свои ворота.

Во второй половине игры «Реал Сосьедад» в третий раз поразил ворота соперника, имея шанс забрать победу в этом триллере.

Время постепенно истекало, хозяева приближались к победе. Судьбоносными стали последние минуты встречи.

«Реал Сосьедад» потерял игрока под занавес матча, а через несколько мгновений «Алавес» вырвал ничью за секунду до финального свистка – 3:3.

Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля

«Реал Сосьедад» – «Алавес» – 3:3

Голы: Сучич, 14, Сивера, 27 (автогол), Оускарссон, 60 – Чалета-Цар, 3 (автогол), Диабате, 24, Бойе, 90+7

Удаление: Гомес, 90+3

Видео голов и обзор матча:

Фотогалерея матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Алавес), асcист Денис Суарес.
90’ +3
Серхио Гомес (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Реал Сосьедад), асcист Такэфуса Кубо.
27’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Сивера (Алавес).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Диабате (Алавес).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (Реал Сосьедад), асcист Андер Барренечеа.
3’
ГОЛ ! Автогол забил Дуе Чалета-Цар (Реал Сосьедад).
