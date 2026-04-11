11 апреля на «Реале Арена» пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Алавесом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Реал Сосьедад»

Команда достигала серьезных успехов с Альгуасилем, так что не удивительно, что он сохранил пост на фоне спада позапрошлого сезона. Но в итоге падение продолжилось, и после одиннадцатого места в 2024/2025 Иманоль ушел. Впрочем, и без него был провален первый круг новой темпорады.

Все изменилось после неожиданной ставки на Матараццо. Американец, до этого работавший в Бундеслиге, буквально за несколько месяцев поднял новых подопечных из опасной зоны в число претендентов на еврокубки. После 2-0 с «Леванте» удается идти на седьмой позиции. Так еще и в кубке, выдав ряд побед, в том числе дважды закончив на 1-0 с «Атлетиком» в полуфинале, клуб из Сан-Себастьяна вышел в решающий раунд, и сыграет там на следующих выходных с «Атлетико», разыгрывая трофей.

«Алавес»

Клуб практически никогда серьезно высоко не котировался. Но что у него получалось в последнее время с приятной стабильностью, это набирать достаточно очков, чтобы без особенных проблем сохранять «прописку» в Ла Лиге. Так было и в прошлой темпораде: 42 очка и, по дополнительным показателям, пятнадцатое место.

Сейчас представитель Витории тоже в целом шел по привычному графику. Многих смутило бегство в начале весны Коудета в «Ривер Плейт». Но его заменил опытный наставник, Кике Санчес Флорес. Стартовал новый наставник с поражения, но в трех крайних турах у его новых подопечных пара домашних результативных ничьих, с «Вильярреалом» и «Осасуной», и даже 4-3 на поле «Сельты».

Статистика личных встреч

Трижды кряду выигрывал «Алавес». Но в феврале «Реал Сосьедад» в кубке смог взять реванш, причем на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев довольно явным фаворитом. Но сейчас гости навязывают борьбу конкурентам. Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.06 по линии БК betking.