КОСТЮК: «Для меня каждый матч – это борьба»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) принесла национальной сборной первое очко в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 против Польши.

Украинка одолела лидера соперниц Магду Линетт (WTA 55) и одержала убедительную победу в двух сетах.

Марта прокомментировала свою победу на послематчевой пресс-конференции.

– Не могли бы вы в двух словах подвести итоги этого матча и рассказать, что происходило на корте?

– Да, думаю, это был хороший матч. У меня были совершенно разные ощущения от тренировки и от игры. Мне понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться, но считаю, что концовка первого сета и второй сет были великолепными. Именно на этом я старалась сосредоточиться.

– Это был ваш третий матч против Магды и третья победа без проигранных сетов. Она сказала, что ее игра вам подходит. Вы согласны?

– Не знаю. Возможно, если смотреть на статистику, то что-то в ее игре мне подходит. Но для меня каждый матч – это борьба. Странно, что я еще не проиграла ей ни одного сета, потому что это совсем не легко. Я не люблю говорить, что с кем-то легко играть или что их стиль мне подходит. Просто каждый раз мне удавалось хорошо выполнить свой план на матч и это все.

– Как вам матч-открытие и не мешали ли барабаны? И как вообще поддержка украинских болельщиков сегодня?

– На самом деле здесь такой интересный стадион, очень хорошая звукоизоляция. И для того, чтобы был сильный шум, нужно, чтобы было очень громко. Мы это еще видели на тренировке. И это было, это что-то немного странное. Просто мне кажется, из-за того, что он очень большой, звук как-то поглощается. И не было так хорошо слышно вообще все. Я даже себя не очень хорошо слышала. Поэтому поддержка была громкой. И больше всего мне понравилось то, что поляки кричали «Магда», а я слышала просто «Марта». Думаю, супер, за меня болеет весь стадион (смеется). Вот, но да, всегда было классно видеть украинских болельщиков и вживую с ними взаимодействовать. Это совсем другое, конечно, чем онлайн и какие-то там комментарии поддержки и так далее. Это приятно. Ну и, конечно, начать с победы. Это было важно для команды, для Элины. И чтобы она выходила на игру, ведя в счете. Поэтому, да, поэтому я довольна.

– Это был ваш первый матч на грунте в этом сезоне. Довольны ли вы своим уровнем игры, учитывая, что и матчей на харде было не очень много из-за травмы.

– На тренировке я точно была довольна. Начала матч немного нервно, какие-то совсем другие ощущения были на корте. Он был очень скользким. На тренировке этого не чувствовалось. Не знаю, возможно, за ночь подсыпали много грунта и поэтому такие ощущения появились. Но я рада тому, как продолжился матч и какой уровень я держала. Это точно мне понравилось.

– Вы говорили, что вам не впервые начинать матч и выходить первой. Но бывало, что вы играли и второй. Скажите, какие ситуации вам комфортнее? Начинать матч или продолжать?

– Когда я была юниоркой, так как я всегда была первым номером, я всегда начинала второй. И, каким бы ни был счет, особенно если мы проигрывали 1:0, я знала, что все давление на мне. И потом я еще всегда играла пару, решающую или нет. И, как-то, я к этому привыкла. Поэтому я даже не знаю. Просто сейчас я всегда начинаю в роли второго номера. Это какое-то другое давление, на мой взгляд. Ты хочешь выиграть, чтобы первый номер играл с преимуществом. И ты отталкиваешься от нуля, от 0:0, и тебе нужно как-то открыть счет. Я достаточно адаптивна, поэтому могу подстроиться и под первый матч, и под второй матч. У меня нет конкретных предпочтений в этом плане. Но, если хорошенько подумать, то я бы хотела играть второй. Если это возможно при жеребьевке, то второй, конечно, играть удобнее.

– Удалось ли организаторам улучшить покрытие за эти несколько дней? И сравните этот грунт с грунтом на «Антее» в Киеве.

– В грунтовой серии все корты совершенно отличаются друг от друга. Поэтому здесь тоже нужно адаптироваться. Я думаю, что, знаете, у грунта на «Антее» свой шарм (смеется). И у меня к этому грунту вопросов никогда нет. Это мой домашний корт, и я принимаю его таким, какой он есть. А здесь не простое покрытие, на самом деле. И я думаю, что, если выбирать, то я бы, наверное, из этих двух выбрала бы Антей.

– Мы видели вашу тренировку в Украине, видео стало вирусным. Хотелось бы спросить об этой ситуации с тревогами. Как вы это пережили и как проходят тренировки в таких условиях?

– Это был первый раз, когда я полноценно тренировалась в Украине после начала полномасштабной войны. Это, пожалуй, самый странный опыт в моей жизни – тренироваться во время воздушной тревоги. Мы продолжали играть, потому что нужно было завершить тренировку. Слышали взрывы где-то далеко. Я не привыкла к такому, поэтому пыталась наблюдать за людьми вокруг и за тем, как они реагируют. Даже дети говорили: «Да это всего лишь 80 дронов и ракет, это ничего». А я думала: «Хорошо…». Внутри я очень волновалась: если летит дрон, смогу ли я убежать? Увижу ли я его? Он быстрый или нет? И все эти мысли были у меня во время тренировки. Это было очень странно, действительно очень странно. Я просто смотрела на других и видела, что все спокойны, поэтому думала: «Наверное, и мне стоит быть спокойной. Я не знаю. Я не знаю, как с этим справляться». Это было странно. Это не тот опыт, который я хотела бы пережить снова, но это часть жизни миллионов людей. Я очень сочувствую им.

– Какое послание вы могли бы передать молодым игрокам, которые сейчас сомневаются в себе?

– Отвечая на первый вопрос, думаю, девиз моего фонда очень хорошо это описывает: «Продолжай двигаться к великим моментам». Для каждого этот «великий момент» означает что-то свое. Мы все сталкиваемся с трудностями, проходим через различные препятствия, но самое важное – не сдаваться и продолжать двигаться вперед.

– И что помогает вам оставаться в моменте и не думать слишком далеко вперед во время важных матчей?

– Думаю, это нормально для многих игроков. Особенно когда ты ведешь в счете или когда счет равный, и ты начинаешь думать: «А вдруг я проиграю этот матч?». Думаю, это вопрос практики, самоконтроля и времени, чтобы научиться контролировать свои мысли и не слушать их все. Но в целом помогает сохранять более широкую перспективу: сосредотачиваться не на счете и не на результате, а на том, что именно ты должен делать.

– Я хотел бы спросить о вашей собаке, потому что она такая спокойная. Как вам удается брать ее на теннисные турниры и как все проходит?

– Все прекрасно. Он наша первая собака, и он идеален. Второй немного более проблемный (смеется). Но этот путешествует с нами буквально с первой недели, как появился у нас. Думаю, он просто со временем привык и очень хорошо слушается. Это очень помогает. У него замечательный характер, он даже похож на моего мужа, такой же спокойный, это точно. Все идет хорошо. И он очень помогает нашей команде.

