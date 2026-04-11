Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0
Преображение львовской команды
Карпаты в первом матче субботнего игрового дня УПЛ обыграли Александрию со счетом 2:0 и продлили победную серию до четырех встреч.
Команда Франа Фернандеса на этом отрезке забила 11 голов и не пропустила ни одного мяча, одолев Полтаву (4:0), Оболонь (4:0), Динамо (1:0) и Александрию (2:0).
Карпаты, которые еще на старте второй половины сезона были рядом с зоной переходных матчей, уже набрали 32 пункта и забрались на 8-е место.
В феврале сообщалось, что клуб принял решение уволить испанского тренера, но после этого команда сумела переломить ситуацию в чемпионате Украины.
