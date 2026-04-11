Лунин сыграл 70-й матч за Реал. 40 из них – в Ла Лиге
Цыганков открыл вторую сотню матчей в чемпионате Испании
Матч 31 тура испанской Ла Лиги между Реалом и Жироной стал юбилейным для Андрея Лунина.
Эта игра стала 40-й для украинского голкипера в Ла Лиге в составе Реала, а также 70-й в целом за клуб во всех турнирах.
Андрей Лунин, статистика выступлений за Реал
- 70 матчей (40 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 12 – Кубок Испании, 2 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Испании)
- 23 матча без пропущенных мячей (17 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании, 3 – Лига чемпионов)
- 1 ассист (1 – Ла Лига)
В этом же поединке украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков открыл зачет второй сотни матчей в Ла Лиге (101).
Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону
- 112 матчей (101 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 19 голов (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 22 ассист (22 – Ла Лига)
Напомним, что Цыганков лидирует среди украинцев по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге (101), а Лунин идет вторым (45).
Матчи украинцев в Ла Лиге
- 101 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 45 – Андрей Лунин (40 – Реал, 5 – Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 27 – Владислав Ванат (Жирона)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
- 11 – Василий Рац (Эспаньол)
- 9 – Александр Яковенко (Малага)
- 6 – Роман Зозуля (Бетис)
- 6 – Василий Кравец (Леганес)
- 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 3 – Денис Бойко (Малага)
- 3 – Сергей Погодин (Мерида)
- 2 – Максим Коваль (Депортиво)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
