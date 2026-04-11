Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин сыграл 70-й матч за Реал. 40 из них – в Ла Лиге
Испания
11 апреля 2026, 12:28
Цыганков открыл вторую сотню матчей в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Матч 31 тура испанской Ла Лиги между Реалом и Жироной стал юбилейным для Андрея Лунина.

Эта игра стала 40-й для украинского голкипера в Ла Лиге в составе Реала, а также 70-й в целом за клуб во всех турнирах.

Андрей Лунин, статистика выступлений за Реал

  • 70 матчей (40 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 12 – Кубок Испании, 2 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Испании)
  • 23 матча без пропущенных мячей (17 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании, 3 – Лига чемпионов)
  • 1 ассист (1 – Ла Лига)

В этом же поединке украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков открыл зачет второй сотни матчей в Ла Лиге (101).

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

  • 112 матчей (101 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 19 голов (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 22 ассист (22 – Ла Лига)

Напомним, что Цыганков лидирует среди украинцев по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге (101), а Лунин идет вторым (45).

Матчи украинцев в Ла Лиге

  • 101 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 45 – Андрей Лунин (40 – Реал, 5 – Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 27 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
  • 11 – Василий Рац (Эспаньол)
  • 9 – Александр Яковенко (Малага)
  • 6 – Роман Зозуля (Бетис)
  • 6 – Василий Кравец (Леганес)
  • 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 3 – Денис Бойко (Малага)
  • 3 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 2 – Максим Коваль (Депортиво)
По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Игрок Реала является лучшим бомбардиром топ-5 лиг, начиная с 1 марта
Плохие новости для Лунина. Реал определился с заменой для Куртуа
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин статистика Реал Мадрид Реал - Жирона Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик
Сергей Турчак
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем