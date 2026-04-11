Лунин сыграл 70-й матч за Реал. 40 из них – в Ла Лиге

Матч 31 тура испанской Ла Лиги между Реалом и Жироной стал юбилейным для Андрея Лунина.

Эта игра стала 40-й для украинского голкипера в Ла Лиге в составе Реала, а также 70-й в целом за клуб во всех турнирах.

Андрей Лунин, статистика выступлений за Реал

70 матчей (40 – Ла Лига, 15 – Лига чемпионов, 12 – Кубок Испании, 2 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Испании)

23 матча без пропущенных мячей (17 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании, 3 – Лига чемпионов)

1 ассист (1 – Ла Лига)

В этом же поединке украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков открыл зачет второй сотни матчей в Ла Лиге (101).

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

112 матчей (101 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)

19 голов (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

22 ассист (22 – Ла Лига)

Напомним, что Цыганков лидирует среди украинцев по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге (101), а Лунин идет вторым (45).

Матчи украинцев в Ла Лиге