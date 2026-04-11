11 апреля 2026, 12:12 | Обновлено 11 апреля 2026, 12:13
Анхель Ди Мария стал одним из рекордсменов Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Легендарный аргентинский футболист Анхель Ди Мария вошел в число рекордсменов Кубка Либертадорес.

Аргентинец снова сыграл в турнире спустя 19 лет и 11 месяцев.

Произошло это в матче первого тура, в котором Росарио Сентраль сыграл вничью с Индепендьенте дель Валье со счетом 0:0.

В последний раз Ди Мария играл в турнире еще в апреле 2006 года, также в составе Росарио Сентраль против Атлетико Насьональ.

Единственным игроком в истории турнира, у которого был более длинный промежуток времени между матчами, является колумбиец Фарид Мондрагон (20 лет и 9 месяцев).

Игроки с самым длинным интервалом между сыгранными матчами в Кубке Либертадорес

  • 20 лет и 9 месяцев – Фарид Мондрагон (Колумбия)
  • 19 лет и 11 месяцев – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  • 18 лет и 2 месяца – Фернандо Муслера (Уругвай)
  • 17 лет и 11 месяцев – Мартин Касерес (Уругвай)
  • 17 лет и 11 месяцев – Гари Медель (Чили)
  • 17 лет и 10 месяцев – Роке Санта Крус (Парагвай)
  • 17 лет и 0 месяцев – Фернандиньо (Бразилия)
  • 17 лет и 0 месяцев – Давид Писарро (Чили)
  • 16 лет и 11 месяцев – Давид Оспина (Колумбия)
  • 16 лет и 6 месяцев – Мауро Гальвао (Бразилия)
