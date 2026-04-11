Анхель Ди Мария стал одним из рекордсменов Кубка Либертадорес

Легендарный аргентинский футболист Анхель Ди Мария вошел в число рекордсменов Кубка Либертадорес.

Аргентинец снова сыграл в турнире спустя 19 лет и 11 месяцев.

Произошло это в матче первого тура, в котором Росарио Сентраль сыграл вничью с Индепендьенте дель Валье со счетом 0:0.

В последний раз Ди Мария играл в турнире еще в апреле 2006 года, также в составе Росарио Сентраль против Атлетико Насьональ.

Единственным игроком в истории турнира, у которого был более длинный промежуток времени между матчами, является колумбиец Фарид Мондрагон (20 лет и 9 месяцев).

Игроки с самым длинным интервалом между сыгранными матчами в Кубке Либертадорес