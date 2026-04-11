Анхель Ди Мария стал одним из рекордсменов Кубка Либертадорес
Аргентинец снова сыграл в турнире спустя почти 20 лет
Легендарный аргентинский футболист Анхель Ди Мария вошел в число рекордсменов Кубка Либертадорес.
Аргентинец снова сыграл в турнире спустя 19 лет и 11 месяцев.
Произошло это в матче первого тура, в котором Росарио Сентраль сыграл вничью с Индепендьенте дель Валье со счетом 0:0.
В последний раз Ди Мария играл в турнире еще в апреле 2006 года, также в составе Росарио Сентраль против Атлетико Насьональ.
Единственным игроком в истории турнира, у которого был более длинный промежуток времени между матчами, является колумбиец Фарид Мондрагон (20 лет и 9 месяцев).
Игроки с самым длинным интервалом между сыгранными матчами в Кубке Либертадорес
- 20 лет и 9 месяцев – Фарид Мондрагон (Колумбия)
- 19 лет и 11 месяцев – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 18 лет и 2 месяца – Фернандо Муслера (Уругвай)
- 17 лет и 11 месяцев – Мартин Касерес (Уругвай)
- 17 лет и 11 месяцев – Гари Медель (Чили)
- 17 лет и 10 месяцев – Роке Санта Крус (Парагвай)
- 17 лет и 0 месяцев – Фернандиньо (Бразилия)
- 17 лет и 0 месяцев – Давид Писарро (Чили)
- 16 лет и 11 месяцев – Давид Оспина (Колумбия)
- 16 лет и 6 месяцев – Мауро Гальвао (Бразилия)
