Испания13 апреля 2026, 16:52 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:02
172
0
Реал выступил против федерации: «Снова это судейство. Невозможно терпеть»
Клуб недоволен федерацией и работой арбитров
13 апреля 2026, 16:52 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:02
172
0
По информации испанских СМИ, Реал после ничьей 1:1 с Жироной снова остался крайне недоволен действиями арбитров, особенно в моменте, когда мадридцам не дали пенальти.
«Это пенальти – и тут, и на Луне», – сказал после матча наставник Альваро Арбелоа.
Сообщается, что руководство клуба не хочет иметь никаких контактов с федерацией и считает, что «продолжается судейство в пользу Барселоны, которое невозможно терпеть».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
11.04.2026, 17:30 439
12.04.2026, 18:47 8
11.04.2026, 19:58 1
12.04.2026, 01:00 44
13.04.2026, 00:40 16
12.04.2026, 05:35 17
11.04.2026, 18:47 42
12.04.2026, 09:23