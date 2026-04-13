Реал выступил против федерации: «Снова это судейство. Невозможно терпеть»

По информации испанских СМИ, Реал после ничьей 1:1 с Жироной снова остался крайне недоволен действиями арбитров, особенно в моменте, когда мадридцам не дали пенальти.

«Это пенальти – и тут, и на Луне», – сказал после матча наставник Альваро Арбелоа.

Сообщается, что руководство клуба не хочет иметь никаких контактов с федерацией и считает, что «продолжается судейство в пользу Барселоны, которое невозможно терпеть».