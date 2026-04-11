Адриан Пуканыч объяснил, чем победа над АЗ поможет Шахтеру в УПЛ

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился первый четвертьфинальный поединок Лиги конференций «горняков» с нидерландским АЗ, в котором они в Кракове взяли верх – 3:0.

«Конечно, прежде всего, итоговым результатом. Считаю, что он идеален для «горняков». И не только потому, что разгромная победа придаст им уверенность перед ключевым поединком за «золото» в УПЛ с ЛНЗ и ответным матчем в Алкмааре, но и высокой реализацией и надежной обороной.

Справедливости ради следует сказать, что долгое время на поле шла равная борьбе, но вспышка активности в середине второго тайма помогла номинальным хозяевам завладеть инициативой и трижды поразить ворота визави. Не исключено, что вдохновение «горнякам» добавило присутствие на матче в Кракове президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова.

Думаю, что футболисты «Шахтера» посвятили эту важную победу памяти легендарного тренера Мирчи Луческу, который сделал очень много для того, чтобы донецкая команда пользовалась большим авторитетом».