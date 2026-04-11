  4. В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11 апреля 2026, 04:32
234
0

В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч

Киевский клуб вспомнил матч с Металлистом 1925

11 апреля 2026, 04:32 |
234
0
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
УАФ. Александр Деревинский

Киевское «Динамо» вспомнило судейство Александра Деревинского в матче «Шахтер» – «Металлист 1925» (1:0). Напомним, что Деревинский работал в последнем матче киевлян, когда не засчитали гол Матвея Пономаренко в ворота «Карпат» (0:1).

«Деревинский уже отличался «результативной» ошибкой, сидя за монитором видеоассистента. Менее месяца назад он не подал сигнал Виталию Романову об игре рукой Ефима Конопли в матче против «Металлиста 1925», зато отреагировал, когда через несколько мгновений харьковчанин сфолил в штрафной площадке на форварде «Шахтера». Именно благодаря этому пенальти, назначенному рефери по подсказке руководителя VAR, «горняки» добились победного результата.

При этом со стороны Комитета арбитров и Риццоли лично – также нулевое внимание к нарушению донецкого защитника.

Непосредственным свидетелем вопиющей судейской ошибки в субботнем противостоянии «Динамо» с «Карпатами» стала председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль. Поэтому интересно узнать – какую оценку, по критериям уважаемой госпожи, заслужили Панчишин и Деревинский», – передает пресс-служба киевлян.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
