В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Киевский клуб вспомнил матч с Металлистом 1925
Киевское «Динамо» вспомнило судейство Александра Деревинского в матче «Шахтер» – «Металлист 1925» (1:0). Напомним, что Деревинский работал в последнем матче киевлян, когда не засчитали гол Матвея Пономаренко в ворота «Карпат» (0:1).
«Деревинский уже отличался «результативной» ошибкой, сидя за монитором видеоассистента. Менее месяца назад он не подал сигнал Виталию Романову об игре рукой Ефима Конопли в матче против «Металлиста 1925», зато отреагировал, когда через несколько мгновений харьковчанин сфолил в штрафной площадке на форварде «Шахтера». Именно благодаря этому пенальти, назначенному рефери по подсказке руководителя VAR, «горняки» добились победного результата.
При этом со стороны Комитета арбитров и Риццоли лично – также нулевое внимание к нарушению донецкого защитника.
Непосредственным свидетелем вопиющей судейской ошибки в субботнем противостоянии «Динамо» с «Карпатами» стала председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль. Поэтому интересно узнать – какую оценку, по критериям уважаемой госпожи, заслужили Панчишин и Деревинский», – передает пресс-служба киевлян.
