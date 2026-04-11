Фернандес и Шаран выбрали стартовые составы на матч Карпаты – Александрия

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 11 апреля, сыграют львовские «Карпаты» и «Александрия».

Наставники команд – Фран Фернандес и Владимир Шаран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 29 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 12 пунктов.

В предыдущем туре подопечные Фернандеса одолели на домашней арене киевское «Динамо» (1:0), а «горожане» на выезде сыграли вничью с «Полтавой» – 3:3.

Карпаты: Домчак, Холод, Адамюк, Лях, Мирошниченко, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Витор, Фаал

Александрия: Макаренко, Огарков, Боль, Кампос, Бутко, Ващенко, Мышнев, Матеус, Ндиага, Кастильо, Цара

