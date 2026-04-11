Руслан КОСТЫШИН: «Мы понимаем, что в еврокубки уже не попадем»

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после ничьей команды против Руха (1:1) в 23 туре Украинской Премьер-лиги.

«С плохими эмоциями ушел с поля, потому что мы пропустили такой нелогичный гол на последней минуте. Не скажу, что мы очень феерили в этой игре, но доминировали, нам тяжело давались моменты, у нас были хорошие подходы, но качество в третьей зоне не давало нам много моментов или ударов.

Но очень полезная для нас игра, потому что мы шли уверенно на эту игру, давали другим ребятам сыграть. Мы понимаем, что в еврокубки уже не попадем и не вылетим – мы будем давать шанс другим игрокам проявлять себя, чтобы знать, с кем идти в новый сезон, как к нему готовиться.

Надо понимать, кто может помочь нам, потому что нам нужно все равно где-то команду освежать, где-то усиливать. Если мы хотим [занимать] какие-то высшие места, то должны появиться более качественные футболисты», – сказал Костышин.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Колос занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 34 турнирных балла после 23 сыгранных матчей.