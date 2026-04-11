Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Карпат пропустит матч против Александрии в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 11:17 |
Владислав Бабогло отбывает дисквалификацию

ФК Карпаты. Владислав Бабогло

В субботу, 11 апреля, львовские Карпаты на домашнем стадионе сыграют против Александрии. Этот матч состоится в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок против «горожан» пропустит капитан «львов» Владислав Бабогло, получивший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Защитник будет доступен тренерскому штабу Франа Фернандеса уже в матче 24 тру, где «львы» сыграют против Эпицентра.

Матч Карпаты – Александрия запланирован на субботу, 11 апреля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 строчку турнирной таблки, имея 29 турнирных баллов после 22 сыгранных матчей.

Владислав Бабогло дисквалификация Карпаты Львов Александрия Карпаты - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем