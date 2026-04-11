Капитан Карпат пропустит матч против Александрии в УПЛ

В субботу, 11 апреля, львовские Карпаты на домашнем стадионе сыграют против Александрии. Этот матч состоится в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок против «горожан» пропустит капитан «львов» Владислав Бабогло, получивший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Защитник будет доступен тренерскому штабу Франа Фернандеса уже в матче 24 тру, где «львы» сыграют против Эпицентра.

Матч Карпаты – Александрия запланирован на субботу, 11 апреля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 строчку турнирной таблки, имея 29 турнирных баллов после 22 сыгранных матчей.