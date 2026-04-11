Шаран разнес футболистов Александрии: «Половина игроков не готова»
Владимир Шаран рассказал о подготовке команды к матчу против Карпат
Главный тренер Александрии Владимир Шаран заявил, что команда находится не в лучших кондициях перед матчем 23-го тура УПЛ против львовских Карпат.
– Владимир Богданович, поделитесь последними новостями из лагеря Александрии?
– Могу сказать, что все ребята готовятся в штатном режиме к поединку с Карпатами.
– Я правильно понимаю, что повреждение Бутка оказалось несерьезным?
– Больше мне нечего добавить.
– Игра с Карпатами будет иметь личный подтекст?
– Следующий поединок очень важен для Александрии, особенно для меня.
– Как быстро ваши подопечные восприняли новые требования?
– Есть моменты, которые можно улучшать. Самое важное, что все выполняют основные требования. Играть не только длинными передачами, но и разыгрывать внизу. Я говорил, что в игре с Полтавой мы немного больше действовали лонгболами на Кастильо, который, пока имел силы, цеплялся за мячи.
– В ваших двух предыдущих каденциях в клубе не было большого количества иностранцев. Удалось построить коммуникацию?
– Конечно, им не так просто дается процесс перестройки. Они понимают, что мы от них требуем. Могу отметить роль переводчиков, качественно доносящих информацию до ребят. В первую очередь играть не только на чистых мячах, но и работать в отборе, играть вперед. Все это время мы работаем над улучшением физического состояния.
– Многие игроки выпадают?
– Половина игроков не готова функционально к тому, чтобы выполнять серьезные задачи.
Матч Карпаты – Александрия запланирована на субботу, 11 апреля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
