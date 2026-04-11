  Шаран разнес футболистов Александрии: «Половина игроков не готова»
Шаран разнес футболистов Александрии: «Половина игроков не готова»

Владимир Шаран рассказал о подготовке команды к матчу против Карпат

Главный тренер Александрии Владимир Шаран заявил, что команда находится не в лучших кондициях перед матчем 23-го тура УПЛ против львовских Карпат.

– Владимир Богданович, поделитесь последними новостями из лагеря Александрии?

– Могу сказать, что все ребята готовятся в штатном режиме к поединку с Карпатами.

– Я правильно понимаю, что повреждение Бутка оказалось несерьезным?

– Больше мне нечего добавить.

– Игра с Карпатами будет иметь личный подтекст?

– Следующий поединок очень важен для Александрии, особенно для меня.

– Как быстро ваши подопечные восприняли новые требования?

– Есть моменты, которые можно улучшать. Самое важное, что все выполняют основные требования. Играть не только длинными передачами, но и разыгрывать внизу. Я говорил, что в игре с Полтавой мы немного больше действовали лонгболами на Кастильо, который, пока имел силы, цеплялся за мячи.

– В ваших двух предыдущих каденциях в клубе не было большого количества иностранцев. Удалось построить коммуникацию?

– Конечно, им не так просто дается процесс перестройки. Они понимают, что мы от них требуем. Могу отметить роль переводчиков, качественно доносящих информацию до ребят. В первую очередь играть не только на чистых мячах, но и работать в отборе, играть вперед. Все это время мы работаем над улучшением физического состояния.

– Многие игроки выпадают?

– Половина игроков не готова функционально к тому, чтобы выполнять серьезные задачи.

Матч Карпаты – Александрия запланирована на субботу, 11 апреля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

