ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед критикуют Фергюсона за этот снимок
Фергюсона заметили в компании с легендой Ливерпуля
Фанаты «Манчестер Юнайтед» удивлены: Алекс Фергюсон был замечен в Эйнтри вместе с бывшими соперниками из «Ливерпуля».
84-летний экс-тренер «Манчестер Юнайтед» попал на фото с Кенни Далглишем – они вместе смеются за столом. Подпись гласила: «Не смогли выбрать победителя между собой».
Фанаты сразу отреагировали: «Он простил тебе тот титул с «Блэкберном»?», «Показал ему медали?», «Дружба с врагом».
Также рядом был Иан Раш, который рассказал, что Фергюсон пытался его подписать. Сам сэр Алекс добавил: «Я его ненавидел. Он был топ-игроком».
Фергюсон активно следит за скачками, но на этой неделе его лошади не добились побед в Эйнтри.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Противостояние «Полтавы» и «Полесья» подарило нам инфоповод
Украинская команда впервые за долгое время может провести сборы в Украине