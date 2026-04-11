Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед критикуют Фергюсона за этот снимок
Другие новости
11 апреля 2026, 00:53 |
451
0

ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед критикуют Фергюсона за этот снимок

Фергюсона заметили в компании с легендой Ливерпуля

The Sun. Кенни Далглиш и Алекс Фергюсон

Фанаты «Манчестер Юнайтед» удивлены: Алекс Фергюсон был замечен в Эйнтри вместе с бывшими соперниками из «Ливерпуля».

84-летний экс-тренер «Манчестер Юнайтед» попал на фото с Кенни Далглишем – они вместе смеются за столом. Подпись гласила: «Не смогли выбрать победителя между собой».

Фанаты сразу отреагировали: «Он простил тебе тот титул с «Блэкберном»?», «Показал ему медали?», «Дружба с врагом».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также рядом был Иан Раш, который рассказал, что Фергюсон пытался его подписать. Сам сэр Алекс добавил: «Я его ненавидел. Он был топ-игроком».

Фергюсон активно следит за скачками, но на этой неделе его лошади не добились побед в Эйнтри.

фото Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Кенни Далглиш
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем