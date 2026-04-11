ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед критикуют Фергюсона за этот снимок

Фанаты «Манчестер Юнайтед» удивлены: Алекс Фергюсон был замечен в Эйнтри вместе с бывшими соперниками из «Ливерпуля».

84-летний экс-тренер «Манчестер Юнайтед» попал на фото с Кенни Далглишем – они вместе смеются за столом. Подпись гласила: «Не смогли выбрать победителя между собой».

Фанаты сразу отреагировали: «Он простил тебе тот титул с «Блэкберном»?», «Показал ему медали?», «Дружба с врагом».

Также рядом был Иан Раш, который рассказал, что Фергюсон пытался его подписать. Сам сэр Алекс добавил: «Я его ненавидел. Он был топ-игроком».

Фергюсон активно следит за скачками, но на этой неделе его лошади не добились побед в Эйнтри.